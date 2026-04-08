BM’den kalıcı barış çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Orta Doğu’da bir ayı aşkın süredir devam eden savaşta kritik bir dönemeçten geçilirken sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Guterres, ABD-İran iki haftalık ateşkesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, tüm tarafları Ortadoğu’da uzun vadeli barışa yönelik çalışmaya çağırdı. Dujarric ayrıca, Guterres’in “Orta Doğu’daki mevcut çatışmanın tüm taraflarını, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya ve bölgede kalıcı ve kapsamlı bir barışa giden yolu açmak için ateşkes şartlarına riayet etmeye çağırdığını” sözlerine ekledi. Haber Merkezi

