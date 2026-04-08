8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Ateşkes sonrası ilk gemiler geçti

08 Nisan 2026, Çarşamba 16:46
ABD ve İran arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından boğazdan ilk gemiler geçti.

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, ABD-İran arasında varılan iki haftalık ateşkes sonrası Hürmüz Boğazı'nda ilk hareketler kaydedilmeye başlandı.

Liberya bayraklı Daytona Beach adlı yük gemisi Türkiye saatiyle 08.28'de İran'ın Bender Abbas limanından ayrılmasının ardından 09.59'da boğazı geçti. Halihazırda Umman Körfezi'nde bulunan geminin varış noktası olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı görülüyor.


Yunan sahipli yük gemisi NJ Earth ise saat 11.44 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30'da ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.


Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

 

ABD-İran ateşkesinin ardından gözler Hürmüz Boğazı'nda

 

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

    İsrail: Sinagogu biz vurduk

    Gazze’de sağlık sistemi çöküşün eşiğinde

    "Donald, topal ördek çıktın"

    BM’den kalıcı barış çağrısı

    Enerji piyasalarında kısa sürede normalleşme beklenmiyor

    Gediz Nehri taştı: Bağlar su altında kaldı

    Ateşkes sonrası ilk gemiler geçti

    Anne ve oğlu Müslüman oldu

    Çiftçi zor durumda

    Türk tipi başkanlık felâketimiz oldu

    Aksa’ya yine çirkin saldırı

    İran'la 2 haftalık ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını savundu

    2 haftalık ateşkes kararıyla ilgili İran ile ABD'den açıklama

    Eskişehir’de hizmet seferberliği - Yeni merkez dualarla açıldı

    Üsküdar Belediyesine operasyon: 20 kişi gözaltına alındı

    Çiftçi zor durumda

    800 TIR şoförü kontak kapattı

    Aksaray’da ekmeğe zam

    Gayem, insanlara faydalı olmak

