Eskişehir’de hizmet seferberliği - Yeni merkez dualarla açıldı

Eskişehir’in turistik yüzü Odunpazarı, Üstadın hatırasının yaşatılacağı bir hizmet merkezine kavuştu. Merkez, Ak Cami’ye çok yakın, Üstadın kaldığı eve ise sadece 100-150 metre mesafede.

Eskişehir’e yeni hizmet binası

5 Nisan Pazar günü Eskişehir’in turistik ve işlek semti Odunpazarı, yeni bir kültür merkezine kavuştu. Çevre illerden de katılımın sağlandığı bir törenle ve dualarla açılan bu merkez, hem şehir sakinlerine hem de dışarıdan gelen ziyaretçilere hizmet vermeyi hedefliyor.

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, merkezin açılışıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Uzun süredir Eskişehir’de, Ak Cami ile ilgili hatıraları yaşatacak bir proje arayışı içindeydik. Bu merkez, Allah’ın lütfuyla denk geldi, inşa ettik. Üstadın hatırasına binaen, burası her gelenin karşılanacağı ve misafir edileceği bir mekân olarak planlandı. Bu süreçte cemaatimizin katkısı çok büyük oldu; herkes gücü yettiğince destek verdi ve dualar eşliğinde merkezimizi hizmete açtık.”

Atik, merkezin merkezi bir konumda olduğunu vurgulayarak, “Ak Cami’ye çok yakın, Üstadın kaldığı eve ise sadece 100-150 metre mesafede. Ulaşımı kolay ve şehrin kalbinde yer alıyor” dedi.

Merkezin Eskişehir’de kültürel ve manevî hizmetlerin güçlenmesine vesile olacağını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Eskişehir’e hayırlı olsun. Allah razı olsun” dedi.

ESKİŞEHİR - ERHAN AKKAYA