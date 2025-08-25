İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırılarda 4 kişi öldü, 67 kişi yaralandı

İsrail ordusunun, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.

Resmi İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre, 14 İsrail savaş uçağı Sana’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı da dahil olmak üzere bir dizi hedefi bombaladı.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Sana'ya düzenlenen saldırılarda büyük bir patlamanın gerçekleştiği görüldü.

İsrail ordusundan hava saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, Sana'da hedef alınan iki elektrik santralinin Husilerin "askeri faaliyetleri" için önem arz ettiği öne sürüldü.

Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, saldırılara ilişkin Amerikan şirketi X platformundaki hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Siyonist düşman (İsrail) uçaklarının Haziz Elektrik Santrali’ni ve Sana’daki 60. Cadde’de bulunan petrol şirketi istasyonunu bombalaması sonucu şehit olanların sayısı 4’e, yaralananların sayısı ise 67’ye yükseldi.” ifadelerine yer verildi.

Asbahi ayrıca, “Sivil savunma ve kurtarma ekipleri kayıp kişileri aramaya ve kimliklerini tespit etmeye devam ediyor.” bilgisini paylaştı.

Husiler, saldırıyı doğruladı

Yemen'deki Husilere ait SABA haber ajansı ile El-Mesira televizyonu da İsrail'in Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Görgü tanıkları da Sana'da şiddetli patlama sesleri duyduklarını dile getirdi.

Husiler’den yapılan açıklamada, “İsrailli düşman pazar öğleden sonra Sana’ya bir saldırı başlattı, buradaki hayati tesisleri hedef aldı ve Haiz Elektrik Santrali’nde geniş çaplı yıkıma ve elektrik kesintisine neden oldu” ifadeleri kullanıldı.

Husilere bağlı Yemen Sağlık ve Çevre Bakanlığı, ölü sayısının kesin olmadığını belirterek sivil savunma ve kurtarma ekiplerinin “Siyonist saldırganlığın neden olduğu yangınları söndürmek” ve olası kurbanları aramak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Haiz Elektrik Santarli beşinci kez hedef alınıyor

Bu saldırı, hayati önem taşıyan Haiz Elektrik Santrali’ne yönelik beşinci İsrail saldırısı oldu. En son geçen hafta gerçekleşmişti. Her seferinde büyük hasar oluşmasına rağmen santralin Husiler tarafından kısa sürede onarıldığı ve elektriğin geri verildiği belirtildi.

Husi kaynakları İsrail saldırılarının Sana’nın merkezindeki 60. Cadde’de bulunan petrol şirketi istasyonunu da hedef aldığını aktardı.

Husilere bağlı Yemen Petrol Şirketi ise serbest bölgelerdeki petrol ürünleri tedarik durumunun istikrarlı olduğunu teyit etti. Şirket, “Herhangi bir acil durumda tedarik istikrarını sağlamak için gerekli önlem ve tedbirleri aldık” açıklamasını yaptı.

“Tavrımız değişmeyecek”

Husiler’den yapılan açıklamada, İsrail’in Sana’ya yönelik tekrarlanan saldırıları ve sivil tesisleri bombalaması, Yemen halkını Gazze’deki Filistinlilere destek vermekten caydırmaya yönelik “çaresiz girişimler” olarak değerlendirdi.

Açıklamada, “Bu acımasız saldırılar, büyük Yemen halkını, soykırıma maruz kalan kuşatma altındaki Gazze halkına tam destek verme kararlı ve meşru duruşundan vazgeçiremeyecektir.” ifadeleri yer aldı.

Başkanlık Sarayı’nın hedef alınması

İsrail ordusunun açıklamasında, “İstihbarat çerçevesinde savaş uçakları, başkanlık sarayı ve Haiz ile Asar elektrik santrallerinin bulunduğu askeri kompleksin yanı sıra Husilerin askeri faaliyetleri için kullanılan bir yakıt depolama tesisine saldırı düzenledi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Askeri kompleks içindeki hedef alınan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Husi rejim güçlerinin askeri faaliyetlerinin yönetildiği yerdir.” iddiasında bulunuldu.

Ayrıca saldırıların, Husilerin “İsrail ve vatandaşlarına yönelik karadan karaya füzeler ve insansız hava araçlarıyla tekrarlanan saldırılarına” yanıt olarak gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

İsrail ordusu, Husilerin “İran’ın rehberliği ve finansmanıyla hareket ettiğini, İsrail ve müttefiklerini vurmak için uluslararası deniz sahasında ticari ve kargo gemilerini hedef aldığını” da vurguladı.

Hava savunması devreye girdi

Al-Masirah televizyonu ve Saba Haber Ajansı, Husilere bağlı Yemen hükümetinin Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, “Hava savunmamız, Sana’ya yönelik saldırıya katılan İsrail uçaklarının çoğunu etkisiz hale getirip bölgeden ayrılmaya zorladı.” ifadelerine yer verdi.

İsrail medyasına göre, saldırılar İsrail askeri soruşturmasının sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra gerçekleştirildi.

Soruşturma, Husilerin geçen cuma günü ilk kez İsrail’in merkezine bölünebilir bir savaş başlığı taşıyan füze fırlattığını ortaya koymuştu.

Netanyahu, Yemen'e saldırıları askeri komuta merkezinden izledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Yemen'e düzenlenen hava saldırılarını Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden takip etti.

İsrail Savunma Bakanlığı Netanyahu, Katz ve Zamir'in Sana'ya düzenlenen saldırıları komuta merkezinden takip ettiği anlara ilişkin fotoğrafları paylaştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Yemen’e saldırıları sürdürecekleri tehdidi

Başbakan Netanyahu, Yemen’in başkenti Sana'ya düzenledikleri hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarının "bedelini ağır bir şekilde zor yoldan öğrendiği" tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ne başlattıkları saldırıların ardından Husilerin karşılık olarak balistik füze ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılara ilişkin "Bize kim saldırırsa biz de ona saldırırız.” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ise Yemen'e saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Sana’da hedef aldıkları Başkanlık Sarayı’nı yıktıklarını iddia etti.

Katz, "İsrail ordusu, Yemen'deki Husi cumhurbaşkanlığı sarayını yerle bir etti ve yakıt depolarına, elektrik santrallerine saldırdı.” ifadelerini kullandı.

Yemen’e hava ve deniz ablukası uygulamaya devam ettiklerini belirten Katz, Husilere ait altyapıyı vurmaya devam edeceklerini savundu.

Husilerin ilk kez misket bombası taşıyan füzeyle İsrail'e saldırı gerçekleştirdiği iddiası

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan ayrı bir açıklamada, Yemen'deki Husilerin cuma gecesi ülkeye fırlattığı balistik füzenin misket bombası taşıdığı öne sürüldü.

Husilerin ilk kez misket bombası taşıyan balistik füze başlığı kullandığının altı çizilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin bu tür füzeleri engelleyip etkisiz hale getirebilme kabiliyetine sahip olduğu ifade edildi.

Yemen'deki Husiler, cuma gecesi İsrail'e bir balistik füze atmıştı. Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle Tel Aviv ve çevresindeki çok sayıda kentte sirenler çalmıştı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Yemen'den atılan füze nedeniyle başkentteki Ben-Gurion Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatıldığını aktarmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise füzenin İsrail'in orta kesimlerine doğru fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğu kaydedilmişti.

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.