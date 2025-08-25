"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Suriye’de sıkıntılar bitmedi

25 Ağustos 2025, Pazartesi 09:24
Şam’ın Paris görüşmelerinden çekilmesiyle müzakereler durdu, seçimler ertelendi. SDG kanadı ise eski merkeziyetçi sistemi kabul etmediklerini vurguluyor.

Paris görüşmelerinden çekilen merkezi Şam yönetimi, Kuzeydoğu Suriye yönetiminden tüm sivil, güvenlik ve askerî kurumlarını feshetmesi sonrası iki taraf arasındaki müzakereler durdu ve görüşmeler askıya alındı. Eylül ayında yapılması planlanan genel seçimler ise Suriye Demokratik Güçlerin kontrolündeki Haseki, Rakka ile Dürzî güçlerin denetimindeki Süveyda’da ertelendi.

Yükselen tansiyon sahada etkisini gösteriyor

Suriye’de geçici yönetimin lideri Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve SDG komutanı Mazlum Abdi, arasında 10 Mart’ta imzalanan 8 maddelik anlaşmanın bazı maddeleri üzerinde görüş ayrılığı yaşanmasını çözmek amacıyla Paris’te yapılması beklenen toplantı Şam yönetiminin çekilmesi ile çıkmaza girdi. Şam’da yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmaması sonrası yükselen tansiyon sahada etkisini gösteriyor. SDG’nin Şam ile sürdürdüğü müzakere heyetinde yer alan Süryanî Birlik Partisi Başkanı Senherib Bersûm, Suriye hükümetinin Özerk Yönetim’in tüm sivil, güvenlik ve askerî kurumlarını feshetmek istediğini, bu sebeple müzakerelerin durduğunu açıkladı. Problemden tek çıkış yolunun siyasî çözüm olduğunu vurgulayan Bersûm, “Bizim temel ilkemiz barışçıl müzakerelerle çözüme ulaşmaktır. Bunun dışında başka bir yol yok” dedi.

Merkeziyetçi sistemi kabul etmiyoruz

T24’ün haberine göre, gelecekteki yönetim modelinin en tartışmalı başlıklardan biri olduğuna dikkat çeken Bersûm, şöyle devam etti: “Bizim istediğimiz adem-i merkeziyetçi yönetim ile Şam’ın dayattığı arasında büyük bir fark var. Biz merkeziyetçi sistemi ve Esad döneminde 107 No’lu yasa ile uygulanan sözde adem-i merkeziyetçiliği kabul etmiyoruz. Çünkü bu sistem sınırlı yetkiler veriyordu ve sürekli merkezin müdahalesine açıktı.” Bersûm, mevcut Özerk Yönetim sisteminin temel oluşturduğuna dikkat çekerek, “On yılı aşkın süredir uyguladığımız bir modelimiz var. Evet, üzerinde değişiklikler yapılabilir, ama artık eski merkeziyetçi sisteme dönmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı. Müzakerelerin son durumuna ilişkin Bersûm, “Şam’ın Paris’te yapılması planlanan turu reddetmesi sebebiyle görüşmeler şu an durdu. Henüz yeni tarih belirlenmedi, Şam’dan cevap bekliyoruz. Bizim için önemli olan sürecin başlaması ve iki tarafın da kabul edeceği çözüme ulaşmasıdır” dedi.

