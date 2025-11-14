BM Genel Sekreteri AntonIo Guterres, Gazze’deki kırılgan ateşkesin defalarca ihlâl edildiğini belirterek, ikinci aşama için müzakerelerin önünün açılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’taki BM Genel Merkezi’nde Afrika Birliği ile BM arasında düzenlenen üst düzey toplantıdan sonra Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmoud Ali Youssouf ile birlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gazze’deki ateşkes ve insanî yardımların durumunu değerlendirmesi konusundaki bir soruya Guterres, “Gazze’deki ateşkes kırılgan, defalarca ihlal ediliyor ancak hâlâ geçerliliğini koruyor” şeklinde cevap verdi.

Müzakerelerin önü açılsın

Guterres, “Ateşkese tam olarak uyulması, Filistin halkının kendi kaderini tayin etmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için gerekli şartların sağlanmasına yol açacak ikinci aşama müzakerelerinin önünün açılması çağrısında bulunuyorum” dedi. İnsanî yardımların geçişi konusunda da henüz ortadan kaldırılmamış bazı engeller ve zorluklar olduğunu vurgulayan Guterres, bununla birlikte, Gazze’deki insanî yardımları önemli ölçüde arttırdıklarını ve BM’nin bundan sonraki adımlarının BM Güvenlik Konseyi tarafından belirleneceğini söyledi.