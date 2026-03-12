"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Böyle bir Türkiye hayal etmemiştik

12 Mart 2026, Perşembe 09:56
AKP eski milletvekili Mehmet Ocaktan, iktidarın ilk yıllarında kurulan hür ve demokratik Türkiye hayalinin bugün büyük bir hayal kırıklığına dönüştüğünü ifade etti.

AKP eski milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye’de hukuk ve demokrasi alanında yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 2002 yılında AKP’nin iktidara geldiği dönemde “hukukun üstünlüğüne dayalı, daha özgür ve daha demokratik bir Türkiye” hayali kurduklarını belirten Ocaktan, gelinen noktada bu hayalin yerini büyük bir hayal kırıklığının aldığını söyledi.

Hukuk siyasetin gölgesinde

“İnanıyorum ki halen AK Parti yönetiminde yer alan vicdan sahibi insanlar da bu partiye gönül veren milyonlar da yaşanan hukuksuzlukları aynı şekilde acı bir tebessümle izliyorlardır” diyen Ocaktan şunları söyledi: “Çünkü 28 Şubat’ın karanlık günlerinde yaşanan hukuksuzlukların, üniversite kapılarında başörtülü öğrenciler için kurulan ‘ikna odaları’nın tanığı olan milyonlar, demokratik bir Türkiye’nin hayaliyle AK Parti iktidarına gönül vermişlerdi. Ama ne yazık ki bugün hukukun, siyaset mühendisliğine kurban edildiği ve toplumun adalete hasret bırakıldığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız.”

Yanlıştan dönmeye niyetleri yok

Hukuk alanında dramatik bir tablo olduğuna dikkat çeken Ocaktan, “Hukukun üzerine çöken koyu siyaset gölgesi yüzünden, toplumda adalete olan güven duygusu yüzde 20’lere düşmüş durumda. Yolu bir şekilde mahkemeye düşen insanlar, hukukun düzgün işleyeceğinden ve adaletin terazisinin doğru tartacağından emin değiller. Bundan daha acıklı bir Türkiye fotoğrafı olabilir mi? (...) Maalesef AK Parti iktidarı, yola çıkarken ortaya koyduğu kendi ilkelerini bile yok sayarak kendisine de memlekete de fayda getirmeyecek bir istikamette yürümeye, hukuku yormaya devam ediyor. Görünen o ki bu yanlıştan dönmeye de hiç niyeti yok...” dedi. 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Telefon bağımlılığı arttı

    İslâmofobiye karşı hamle

    Tekstilde üç tezgâhtan biri şalteri indirdi

    Merz’den İsrail’e uyarı, ABD’ye eleştiri

    Diplomasiye geri dönülsün

    İran: Birleşmiş milletler niye sessiz? Sessizlik saldırganları cesaretlendiriyor

    Guterres’ten Ramazan ziyareti

    İlk kez yeni kilise yaptık

    Gazze’ye yardım girişi kesildi

    Böyle bir Türkiye hayal etmemiştik

    "Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak"

    İsrail ordusu Kudüs'te teravih namazı kılan Filistinlilere de saldırdı: Kuşattı, kışkırttı, namazı böldü!

    Tahran'da art arda şiddetli patlamalar oldu

    Yıkılan evlerinin enkazı üzerinde iftar yapıyorlar

    İsrail'den Harem-i Şerif Camii'ne kısıtlama

    Plastiklere veda edeceğiz

    Standart dışı plaka cezaları iptal edildi

    ABD’den İsrail’e: Enerji alt yapısını hedef alma

    Sanchez: Silâha değil, haklara yatırım yapıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    The Truth Discovered Through Islamic Morality - Why I Became a Muslim - 1
    Genel

    Tahran'da art arda şiddetli patlamalar oldu
    Genel

    İsrail ordusu Kudüs'te teravih namazı kılan Filistinlilere de saldırdı: Kuşattı, kışkırttı, namazı böldü!
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İlk kez yeni kilise yaptık
    Genel

    Böyle bir Türkiye hayal etmemiştik
    Genel

    "Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak"
    Genel

    Guterres’ten Ramazan ziyareti
    Genel

    Diplomasiye geri dönülsün

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.