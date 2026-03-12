Böyle bir Türkiye hayal etmemiştik

AKP eski milletvekili Mehmet Ocaktan, iktidarın ilk yıllarında kurulan hür ve demokratik Türkiye hayalinin bugün büyük bir hayal kırıklığına dönüştüğünü ifade etti.

AKP eski milletvekili ve Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Türkiye’de hukuk ve demokrasi alanında yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 2002 yılında AKP’nin iktidara geldiği dönemde “hukukun üstünlüğüne dayalı, daha özgür ve daha demokratik bir Türkiye” hayali kurduklarını belirten Ocaktan, gelinen noktada bu hayalin yerini büyük bir hayal kırıklığının aldığını söyledi.

Hukuk siyasetin gölgesinde

“İnanıyorum ki halen AK Parti yönetiminde yer alan vicdan sahibi insanlar da bu partiye gönül veren milyonlar da yaşanan hukuksuzlukları aynı şekilde acı bir tebessümle izliyorlardır” diyen Ocaktan şunları söyledi: “Çünkü 28 Şubat’ın karanlık günlerinde yaşanan hukuksuzlukların, üniversite kapılarında başörtülü öğrenciler için kurulan ‘ikna odaları’nın tanığı olan milyonlar, demokratik bir Türkiye’nin hayaliyle AK Parti iktidarına gönül vermişlerdi. Ama ne yazık ki bugün hukukun, siyaset mühendisliğine kurban edildiği ve toplumun adalete hasret bırakıldığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız.”

Yanlıştan dönmeye niyetleri yok

Hukuk alanında dramatik bir tablo olduğuna dikkat çeken Ocaktan, “Hukukun üzerine çöken koyu siyaset gölgesi yüzünden, toplumda adalete olan güven duygusu yüzde 20’lere düşmüş durumda. Yolu bir şekilde mahkemeye düşen insanlar, hukukun düzgün işleyeceğinden ve adaletin terazisinin doğru tartacağından emin değiller. Bundan daha acıklı bir Türkiye fotoğrafı olabilir mi? (...) Maalesef AK Parti iktidarı, yola çıkarken ortaya koyduğu kendi ilkelerini bile yok sayarak kendisine de memlekete de fayda getirmeyecek bir istikamette yürümeye, hukuku yormaya devam ediyor. Görünen o ki bu yanlıştan dönmeye de hiç niyeti yok...” dedi.