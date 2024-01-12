Gazze'deki çocukların yüzde 1'i öldürüldü - Gazze'deki ortak insanlığımız için bir felakettir

Save the Children, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla Gazze Şeridi'ndeki çocukların yüzde 1'ini öldürdüğünü belirtti.

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Save the Children'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail saldırılarında bölgede 10 binden fazla çocuğunun öldürüldüğüne işaret edildi.

Gazze'de 1,1 milyon çocuğun yaşadığı ifade edilen açıklamada, İsrail saldırılarında öldürülenlerin bölgedeki toplam çocuk nüfusunun yüzde 1'ini oluşturduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, "Gazze'de şiddetten sağ kurtulan çocuklar, hayatlarını değiştirecek yaralanmalar, yanıklar, hastalıklar, yetersiz tıbbi bakım, ebeveynlerini ve diğer sevdiklerini kaybetme dahil olmak üzere tarif edilemez dehşetlere katlanıyorlar. Gidecek güvenli bir yerleri olmadığı için şiddetten defalarca kaçmak zorunda kaldılar ve belirsiz bir geleceğin dehşetiyle karşı karşıya kaldılar." ifadesine yer verildi.

"Gazze'deki durum korkunç ve ortak insanlığımız için bir felakettir"

Save the Children Filistin Direktörü Jason Lee, Gazze'de ateşkese varılmadığı için Filistinli çocukların ağır bedel ödediğini belirtti.

Lee, "Kesin ateşkesin sağlanamadığı her gün için ortalama 100 çocuk öldürüldü. Çocukları öldürmenin hiçbir gerekçesi olamaz. Gazze'deki durum korkunç ve ortak insanlığımız için bir felakettir." dedi.

Gazze'deki durumdan dolayı çocukların ağır bedeller ödediğine işaret eden Lee, "Yaklaşık 100 gündür çocuklar, içinde olmadıkları bir çatışmanın bedelini ödüyorlar. Dehşete düşüyorlar, inciniyorlar, sakatlanıyorlar, yerlerinden ediliyorlar. Gazze'deki çocuk nüfusun yüzde 1'i zaten İsrail bombardımanları ve kara operasyonları nedeniyle öldürüldü. Diğerleri ise kıtlığın giderek yaklaşmasıyla açlık ve hastalık nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Hayatta kalan çocukların maruz kaldığı zihinsel zarar ve evler, okullar ve hastaneler dahil olmak üzere altyapının tamamen tahrip edilmesi onların geleceklerini kararttı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 23 bin 469 Filistinli öldürüldü.