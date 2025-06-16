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16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Düzenli kan bağışı faydalı

16 Haziran 2025, Pazartesi 14:37
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), doğum sırasında ve sonrasında meydana gelen şiddetli kanamalar nedeniyle anne ölümlerinin, güvenli ve zamanında kan nakline erişimle önlenebileceğine dikkati çekiyor.

Dünya genelinde yıllık yaklaşık 118,5 milyon ünite kan bağışı yapılıyor. Birleşmiş Milletler (BM), ABO kan grubu sistemini bulan Nobel ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner’ın doğum günü olan 14 Haziran’ı, 2005 itibariyle “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” ilan etti.

Anne ve yeni doğanlar için kan bağışı

DSÖ, bu yıl ayrıca kan bağışının anne ve yeni doğan sağlığındaki yerine de değiniyor. Her yıl 14 milyon kadın doğum sırasında kanama geçiriyor. Doğum sırasında ve sonrasında meydana gelen şiddetli kanamalar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, anne ölümlerinin en önemli nedenlerinden biri oluyor. Güvenli kan nakline zamanında erişimle anne ve çocuk ölümlerinin önlenmesi mümkün. Güvenli kan transfüzyonuna zamanında erişim anne ve bebeklerin hayatını kurtarmaya vesile oluyor.

AA

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