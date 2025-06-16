İran'ın yeni misilleme saldırılarında İsrail'de 8 kişi öldü - ''İsrail dursa da biz durmayacağız''

İran'ın gece düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtildi.

Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.

Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. AA ekibi, Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, geceki İran saldırısında İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ifade edildi.

İran'ın gece füzelerle düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail'de ölenlerin sayısı 8'e çıktı.

İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

Öte yandan, Tel Aviv'in Gush Dan bölgesi, Petah Tikva kentinde patlamaların binalarda ağır yıkıma yol açtığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin buraya yönlendirildiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki liman şehri Hayfa'da da petrol rafineleri, elektrik santrali, sanayi tesislerinin bulunduğu alana füzenin düştüğü uzaktan çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 4 farklı noktada 5 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Bölgelerde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken İsrail ordusu, İç Cephe Komutanlığı personelinin çalışmalarda görevlendirildiğini açıkladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Tel Aviv yakınlarında Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) yoğun olarak yaşadığı Bney Brak kentine isabet eden füze nedeniyle 1, Petah Tikva'da 4 kişinin öldüğü aktarıldı.

Hayfa'da kayıp olan 3 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nde şarapnel nedeniyle küçük çaplı hasar meydana geldiğini belirtti.

İsrail ordusu, Tahran yakınlarında hava savunma birliklerini hedef aldığını duyurdu

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran yakınlarında hava savunma birliklerini ve bir fırlatma rampasını hedef aldığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin İran genelinde "hava üstünlüğü sağlamak üzere" saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Tahran’ın güneyinde hava savunma birlikleri ve bir fırlatma rampasının hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İsrail, İran’ın batısındaki Kirmanşah kentinde bir hastaneyi vurdu

İsrail’in İran’ın batısındaki Kirmanşah kentinde bir hastaneyi vurduğu bildirildi.

İran devlet televizyonu, Kirmanşah’ta hedef alınan Farabi Hastanesinin saldırı sonrasındaki görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde hastanenin tahrip olduğu ve sedyelerde kan izleri olduğu görüldü.

Saldırıda can kaybı bilgisi verilmedi ancak yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Tahran sakinlerini tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın İsrail'de "sivilleri hedef aldığını ve bunun bedelini Tahran sakinlerinin yakında ödeyeceğini" belirtti.

Katz, sosyal medya hesabından yayımladığı yazılı mesajda, Tahran sakinlerini tehdit etti.

İran lideri Ali Hamaney'i hedef alan Katz, Tahran yönetiminin saldırılara misillemesinde "sivilleri hedef aldığını" iddia etti.

İranlıları tehdit eden Katz, "Tahran sakinleri bunun bedelini ödeyecek, hem de yakında." ifadesini kullandı.

Katz, bir süre sonra açıklamasını düzeltmek zorunda kaldı.

Yazılı açıklamasında Katz, "Tahran sakinlerine fiziki zarar verme niyetinde olmadıklarını" iddia etti.

Katz, bedel ödeme açıklamasıyla "İsrail'in İran yönetimine ait hedeflere saldırıları nedeniyle bazı Tahran sakinlerinin evlerini boşaltmak zorunda kalacağını kastettiğini" savundu.

İsrailli bakandan "seneye özgür Tahran'da" ifadesiyle İran'da rejim değişikliği mesajlı paylaşım

İsrail İnovasyon, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel, ülkesinin İran'a saldırıları devam ederken "seneye özgür Tahran'da" ifadelerini kullandığı video paylaşarak, İran'a saldırılarla rejim değişikliği imasında bulundu.

İsrail'i ziyaretlerinde Devrik İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi ile görüşen Gamliel, X hesabından, geçen yıl katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada kullandığı "seneye özgür Tahran’da" ifadelerini birden fazla kullandığı bir video paylaştı.

Gamliel'in İran İslam Devrimi'nden önce kullanılan bayrakla sarılı bir kürsüde konuşma yaparken söz konusu ifadeleri sarf ettiği görüldü.

Devrik İran Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi, Yahudi Soykırımı (Holokost) anma etkinlikleri kapsamında 2023'te Gila Gamliel'in daveti üzerine İsrail'i ziyaret etmişti.

Pehlevi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret etmiş, Yahudilik inancına ait takke "kipa" ile fotoğraf vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırı düzenledikleri İran'ın zayıfladığını belirterek, "rejim değişikliğinin mümkün olduğunu" öne sürmüştü.

İran'da 1979'da gerçekleşen devrimle tahttan indirilen Şah Rıza Pehlevi’nin oğlu Prens Ali Rıza Pehlevi sürgünde yaşıyor.

İsrail: İran, 13 Haziran'dan bu yana 370 balistik füze attı, 30 yerde isabet oldu

İran'ın 13 Haziran'dan bu yana saldırılara yönelik misillemelerinde İsrail'e 370 balistik füze gönderdiği ve 30 noktaya isabet olduğu bildirildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, saldırılara karşılı İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e düzenlediği misillemelerdeki duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

Yapılan açıklamada, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana İsrail'e 370 balistik füze attığı ve 30 noktada isabet olduğu belirtildi.

Misilleme saldırılarında 24 kişinin öldüğü, 10'unun durumu ciddi, 592 yaralı olduğu ifade edildi.

İsrail, İran’ın füze rampalarının üçte birini imha ettiğini iddia etti

İsrail ordusu, İran’ın füze rampalarının üçte birini imha ettiklerini öne sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’da gece 20'den fazla karadan karaya füzenin İsrail’e fırlatılmadan önce imha edildiği belirtildi.

İsfahan'da yaklaşık 100 askeri hedefin vurulduğu aktarılan açıklamada, yaklaşık 50 savaş uçağının füze depolama alanları ve karadan karaya füze rampalarını vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bununla (dün geceki saldırıyla) birlikte, İran’ın füze rampalarının üçte biri imha edildi.” ifadelerine yer verildi.

İran'dan atılan füze, ABD Büyükelçiliğine ait bir şubede hafif hasara neden oldu

İran'dan atılan bir füzenin İsrail'de ABD Büyükelçiliğine bağlı Tel Aviv'deki bir şubede hafif hasara neden olduğu bildirildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, X hesabından yaptığı açıklamada "ABD Büyükelçiliğimiz ve İsrail'deki Konsolosluğumuz, yerinde barınma emri yürürlükte olduğu için bugün resmi olarak kapalı kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Düşen İran füzesinin oluşturduğu sarsıntı sebebiyle Tel Aviv'deki bir elçilik şubesinde hafif çaplı hasar meydana geldiğini aktaran Büyükelçi Huckabee, elçilik personelinden herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti.

Hackabee paylaşımında yaklaşık 700 bin Amerikalının İsrail'de yaşadığını da açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı'nın aksine Devrim Muhafızları’ndan “İsrail dursa da biz durmayacağız” açıklaması

ran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin açıklamasının aksine, İsrail’in saldırıları dursa da kendilerinin durmayacağını söyledi.

İran devlet medyasında açıklamaları yayımlanan Pakpur, “İsrail saldırıları dursa dahi işi sonuna kadar sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in saldırılarına karşılık ağır saldırılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Pakpur, İsrail’in kayıplarını gizlediğini öne sürdü.

Pakpur, “İsrail’in önemli bölgelerini yıktık ve devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarının durması halinde kendilerinin de füze saldırılarını durduracağını söylemişti.

İran: İsrail saldırıları ABD’nin koordinasyonu ve desteğiyle gerçekleşti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in saldırılarının ABD’nin koordinasyonu ve desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Bekayi, başkent Tahran’daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında İsrail’in saldırılarıyla başlayan İran-İsrail çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail’in saldırılarının ABD ile müzakere süreci devam ederken geldiğine dikkati çeken Bekayi, “Siyonist rejimin saldırganlığıyla karşılaştığımızda diplomatik bir süreç ve müzakerelerin ortasındaydık. Daha önce de belirttiğim gibi, ABD'nin koordinasyonu, işbirliği ve desteği olmadan gerçekleştirildiğine inanmadığımız Siyonist rejimin bu eylemi, diplomatik süreci ve müzakereleri anlamsız hale getirmiştir.” dedi.

"İran’a itidal çağrıları sorumsuzluktan başka bir şey değil"

“ABD ve Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteğin, barış ve güvenliği daha önce görülmemiş bir tehditle karşı karşıya bıraktığını” söyleyen Bekayi, “BM Güvenlik Konseyi görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. İkiyüzlülük, sadece saldırganlığı meşrulaştırmayı amaçlayan veya saldırganın ve saldırıya uğrayan ülkenin konumunu eşitleyen ve İran'dan itidal talep eden açıklamalar, ikiyüzlülük ve sorumsuzluktan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyine çağrı

İsrail’in saldırılarının nükleer tesislerin yanı sıra sivil yerleşim yerlerini de hedef aldığını aktaran Bekayi, "Bu eylemler kesinlikle tüm uluslararası normları ve kuralları ihlal ediyor. Yerleşim alanlarına saldırmak, savaş yokken askeri figürlerimizi suikastle öldürmek, masum İran vatandaşlarını öldürmek ve günlük hayatlarını sürdürürken insanları evlerinde öldürmek açık suç örnekleridir." diye konuştu.

Bekayi, başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm ülkelerden İsrail’e karşı BM Güvenlik Konseyi’nde bağlayıcı kararlar çıkarmak için tüm güçlerini ve yetkilerini kullanmalarını beklediklerini belirtti.

“Siyonist rejimi destekleyen veya bu saldırganlığı meşrulaştırmaya çalışan tüm ülkeleri bu saldırganlıkta suç ortağı kabul ediyoruz.” diyen Bekayi, ABD ve Avrupa ülkelerinin saldırıların ortağı olmadığını ilan etmeleri için İsrail’in saldırılarını açıktan kınaması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Bekayi’nin, basın toplantısının yapıldığı salonda, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden kadın ve çocukların fotoğrafları asıldı.

BM'den İsrail ile İran arasındaki saldırıların son bulması için "acil diplomatik müzakere" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile İran arasında devam eden saldırıları sonlandırma ve çözüme giden bir yol bulunması için acil diplomatik müzakere çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı.

Türk, İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jürg Lauber başkanlığında başlayan toplantının açılışında konuşma yaptı.

İsrail ile İran arasında devam eden çatışmaların tırmanışının "derin endişe verici" olduğunu belirten Türk, "Bu saldırıları sonlandırmak ve çözüme giden bir yol bulmak için gerginliğin azaltılması ve acil diplomatik müzakere çağrısında bulunan herkese katılıyorum." dedi.

Türk, her iki tarafın da uluslararası hukuka, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerdeki sivillerin korunmasına tam saygı göstermesi çağrısı yaptı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.