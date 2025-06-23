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23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

'Gazze'deki soykırımı durdurmak için güçlerinizi birleştirin'

23 Haziran 2025, Pazartesi 16:56
Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere, İsrail işgaline son verilmesi ve 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde devam eden soykırımın durdurulması için çabaların birleştirilmesi çağrısında bulundu.

Filistin halkının İsrail saldırıları ve kuşatmasının yanı sıra bunların neden olduğu açlık, ölüm ve zorla yerinden etme gibi benzeri görülmemiş bir varoluşsal krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Mansur, işlenen bu suçlara karşı ortak bir tavır alınması gerektiğini kaydetti. Mansur, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve Filistin halkına yönelik uygulanan tarihî adaletsizliğe bir an önce son verilmesi gerektiğini belirterek, Gazze’ye yönelik ablukanın son bulması ve acilen ateşkesin sağlanmasının insanî bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

 

AA

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