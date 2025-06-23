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23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Akaryakıta gelen zamlara tepki

23 Haziran 2025, Pazartesi 03:24
Akaryakıta son günlerde arka arkaya gelen zamlara her kesimden tepkiler geliyor. Otobüs şoförleri, artan maliyetlerin yolcu bilet fiyatlarına da yansıyacağını kaydetti.

Motorin ve benzine peş peşe gelen zamlar, akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Özellikle büyükşehirlerde litre fiyatı 50 lirayı aşarak araç sahiplerini zora soktu. Otobüs firmaları gider maliyetlerinin sürekli artmasından, vatandaş ise bilet fiyatlarının yüksekliğinden dert yandı.

Öğrenciler yaz tatili ve bayramlarda zamanları gelen zamlara tepki gösterdi. Ankara'da şehirleraras terminalde gelen zamlara tepki göstere bir otobüs soförü, ''Masrafları görüyorsunuz. Ne yabiliriz ki hayat mücadelesine devam ediyoruz.

Ne kadar mazota zam gelirse şirketler de o kadar zam yapacak bilete. Bu da insanları engelleyecek. Seyahat etme hakkını kısıtlayacak. Allah devletimize zeval vermesin ama Allah insanlarımıza da yardımcısı olsun. Şimdi 2,5 lira zam geldi. 51-52 lira oldu litre fiyatı. Bu araç dolu gidip gelse bile zararda zaten. Akaryakıt fiyatları arttıkça bilet fiyatları da artacak. Insanlara da yazık olacak'' derken, karayollarındaki radarlardan da dert yanarak, ''Bana verilen hız sınırı 80. Ben 78 ile ceza yedim" diye konuştu.  

Otobüscülük, taşımacılık öldü

Bir başka otobüs şoför ise “O kadar petrol bulduk, benzin bulduk nerede bu? Niye kullanamıyoruz? Biz hep dışa bağımlı mı olacağız, dolara endeksli mi olacak bu iş? Otobüscülük, taşımacılık öldü. Firmalar zarar ediyor. Her gece firma yetkilileri, 'gece 00.00’dan önce deponuzunu doldurun zam geliyor' diye mesaj atıyor. Savaş başladıktan sonra, bir haftadır böyle'' ifadelerini kullanırken, bir başka şoför ise ''Bu kadar maliyet müşteriyi de etkileyecek. Her şeyi etkiliyor zaten” dedi.

Ankara - anka

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