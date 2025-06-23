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23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık

23 Haziran 2025, Pazartesi 13:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran halkına yardım etmek için çaba gösterdiklerini belirterek, "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık." dedi.

Putin, Kremlin Sarayı’nda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’yi kabul etti.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile İran’ın güvenilir ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, "İran halkına yardım etmek için çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya’nın Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere yönelik yaklaşımının bilindiğini anlatan Putin, "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşımımızı açıkça ifade ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde aldığımız pozisyonu biliyorsunuz." diye konuştu.

Erakçi de Rusya’nın "tarihin doğru tarafında" bulunduğunu belirterek, "İsrail ve ABD’nin İran'a yönelik eylemleri, gayrimeşrudur ve İran’ın kendisini koruma hakkı vardır. Rus meslektaşlarımıza bu eylemleri kınadıkları için minnettarız." dedi.

İran’ın Rusya ile Buşehr Nükleer Santrali’ni inşa ettiğini hatırlatan Erakçi, "Rusya, iyi anlaşmalara varmamız konusunda olumlu rol oynadı. İsrail’in, sonra da ABD’nin tesislerimize saldırı düzenlemesinden dolayı gerginlik seviyesi her gün artıyor." diye konuştu.

AA

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