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23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İran: ABD, BM Güvenlik Konseyinde açık ve kesin şekilde kınansın

23 Haziran 2025, Pazartesi 02:53
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Carolyn Rodrigues-Birkett'e yazdığı mektupta, "ABD’nin İran’a yönelik saldırganlığının açık ve kesin şekilde kınamasını" istedi.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Erakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ve BMGK'nin Haziran Dönem Başkanı Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett'e mektup yazdı.

Erakçi, ABD'nin İran’a yönelik saldırısının ele alınması için acil toplanması talep edilen BMGK'de, BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi ABD’nin açık ve kesin şekilde kınanmasını beklediklerini belirtti.

ABD saldırısının mümkün olan en güçlü şekilde kınanması gerektiğini ifade eden Erakçi, "ABD hükümeti, dünyayı kaosa ve istikrarsızlığa sürükleyen, uluslararası aranan bir savaş suçlusu (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) tarafından yönetilen rejimi desteklemek amacıyla gerçekleştirilen bu suç saldırısından sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullandı.

Rusya, Çin ve Pakistan, İran-İsrail ihtilafına ilişkin BMGK'de oylanmak üzere tasarı hazırladı

Çin, Rusya ve Pakistan, İsrail'in İran'a saldırılarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine bir taslak karar gönderdi.

AA'nın edindiği taslak metne göre, aralarında BMGK'nin iki daimi üyesinin de bulunduğu üç ülke, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek ateşkes çağrısı yaptı.

BM Şartı’nın yeniden teyit edildiği metinde, silahlı çatışmanın tarafı olan tüm aktörlerin, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku da dahil olmak üzere geçerli olduğu durumlarda uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması gerektiği hatırlatıldı.

Taslak metne, BMGK’nın daimi üyeleri Rusya ve Çin ile geçici üye Pakistan imza attı.

Söz konusu belgede, İran'daki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvencesi altındaki barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların en güçlü şekilde kınanması istendi.

Metinde, “derhal ve koşulsuz ateşkes” çağrısı yapılırken, taraflara daha fazla tırmanmadan kaçınmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Taslak kararın BMGK gündemine ne zaman alınacağı henüz netlik kazanmadı.

AA

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