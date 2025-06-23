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23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

'İran'a saldırı ABD tarihine kara bir leke olarak geçti'

23 Haziran 2025, Pazartesi 03:43
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, "ülkesine saldırının ABD'nin tarihine kara bir leke olarak kaydedildiğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD’nin İran’a yönelik saldırısının ardından İran’ın talebi üzerine olağanüstü yapılan toplantıda konuşan İravani, "saldırının ABD’nin siyasi tarihine bir leke olarak kaydedildiğini" belirterek, "İsrail rejimi Batı’nın 'kirli işini' başaramayınca, Trump 22 Haziran 2025 Pazar günü sabahın erken saatlerinde bu alçak gündemin en aşağılık kısmını bizzat yerine getirmek zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

 

İravani, "uluslararası düzeyde aranan savaş suçlusu" olarak betimlediği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD dış politikasını gasp ettiği ve ABD'yi bir kez daha maliyeti ağır ve temelsiz bir savaşa sürüklediği" değerlendirmesinde bulundu.

İravani, ülkesinin ABD'yi bu savaşın bir parçası olmaması konusunda defalarca uyardığını kaydetti.

İran'ın, ABD saldırısına ve İsrail'e karşı kendini savunma konusunda uluslararası hukuk çerçevesinde tüm meşru haklarını saklı tuttuğunu belirten İravani, "İran’ın orantılı yanıtının zamanı, niteliği ve kapsamı, silahlı kuvvetleri tarafından belirlenecektir." dedi.

İran'ın İsrail saldırıları boyunca BMGK ve UAEA da dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlara gerekli tüm bilgi ve uyarıları ilettiğini belirten İravani, uluslararası kuruluşların, saldırıları önlemede başarısız olduğunu vurguladı.

"Tarih bu trajik günleri unutmayacak." diye konuşan İravani, "BM'nin kurucu üyelerinden, BM Şartı’na ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na taraf ve nükleer silahsız bir ülke olan" ülkesinin İsrail ve ABD tarafından saldırılara uğraması derin bir üzüntü kaynağı olduğunu" belirterek, "her iki ülkenin de binlerce nükleer savaş başlığı bulunduğunu" kaydetti.

İravani, "şimdiye dek tek nükleer silah kullanan ABD'nin nükleer silah bulundurduğu bahanesiyle İran'a saldırı düzenlediğini" belirterek, bu durumu "acı ve trajik bir ironi" olarak değerlendirdi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarının, uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğunu söyledi.

İravani ayrıca, "ABD’nin İran’a yönelik tüm iddialarının dayanaksız, hukuki temelden yoksun ve siyasi motivasyonlu olduğunu" vurguladı.

İravani konuşmasında "BMGK'nin üç daimi üyesi olan ABD, Birleşik Krallık ve Fransa ile İsrail ve UAEA Genel Direktörünün özellikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere İran’daki masum sivillerin ölümü ve hayati sivil altyapının tahribatından tam sorumluluğunu taşıdığını" belirtti.

İravani şöyle devam etti:

"İran, 15 Haziran’da ABD ile bir sonraki diplomatik görüşme turuna hazırlanıyordu; ancak İsrail, bu görüşmeler gerçekleşmeden iki gün önce İran’a saldırdı. Aslında, İsrail diplomasiyi yok etmeye karar verdi. Sözde diplomasi teklifi, uluslararası toplumu yanıltmak için yapılan aldatıcı bir oyundan başka bir şey değildi."

İran'ın BM Daimi Temsilcisi İravani, ABD'nin İran'a saldırısının "incelenmesi ve kınanması" gerekçesiyle BMGK'den "acil oturum" talep etmişti.

AA

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