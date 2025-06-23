İsveç Dışişleri Bakanı: Gazze’deki duruma seyirci kalamayız

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Gazze’deki son derece ciddi durumun unutulmaması gerektiğini kaydederek, "İnsanlar acı çekiyor ve biz sadece seyirci kalamayız." dedi.

Stenergard, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. İsveç’in Gazze’ye en fazla insani yardım sağlayan ikinci ülke olduğunu aktaran Stenergard, yardımların ulaştırılamaması nedeniyle büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi. Gazze’deki son derece ciddi durumun unutulmaması gerektiğini belirten Stenergard, "İnsanlar acı çekiyor ve biz sadece seyirci kalamayız." ifadesini kullandı. AA

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