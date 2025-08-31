'Filistin ve İsrail için kalıcı bir barış yalnızca 2 devletli çözümle sağlanabilir'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler'in (BM) duyurduğu kıtlık durumunun, insani yardımın engellenmesinin bir sonucu olduğu çok açık." dedi.

"Gazze'nin işgali İsrail'e asla zafer getirmeyecek"

Fransa'nın Toulon kentinde Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katılımıyla Alman-Fransız Ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Macron, Merz ve Alman bakanları Toulon'da ağırlamaktan memnun olduğunu söyledi.

Merz'le birlikte Alman-Fransız Savunma ve Güvenlik Konseyi'ni de toplayacaklarını kaydeden Macron, toplantı sırasında teknik konularla ilgili 8 ortak metinde anlaştıklarını ve 20 kilit projeyi tamamladıklarını aktardı.

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında tıpkı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi barışı istediklerini belirterek, son günlerdeki saldırılarda Ukraynalı sivillerin etkilendiğini kaydetti.

Macron, ek yaptırımlarla baskı kurarak Rusya'nın müzakere masasına oturmasını istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş konusundaki tutumuna da değinen Macron, konuşmasına şöyle devam etti:

"Başkan Putin'in uluslararası zirvelerde takındığı tutum ve sahadaki gerçekler arasındaki uçurum, onun ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösteriyor. Gelecek günler belirleyici olacak, (ABD) Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy'le görüşmeleri gerçekleştirmek için belirlediğimiz sürenin sonuna gelinecek. Rusya'yı müzakere masasına yeniden dönmeye zorlamak için hem bizim hem de ABD'nin ek yaptırımlarının uygulanması için baskı yapmaya devam edeceğiz."

"Filistin ve İsrail için kalıcı bir barış yalnızca 2 devletli çözüm çerçevesinde sağlanabilir"

Merz'le Orta Doğu'daki durumu da görüştüklerini dile getiren Macron, "Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin kabul edilemez olduğunu söylemek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in duyurduğu kıtlık durumunun, insani yardımın engellenmesinin bir sonucu olduğu çok açık." ifadelerini kullandı.

Macron, İsrail'in saldırılarının sona ermesi, insani yardımın ulaştırılması ve tüm tarafların dahil olduğu görüşmeyle barışın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkesin yanı sıra Filistin ve İsrail için kalıcı bir barış yalnızca iki devletli çözüm çerçevesinde sağlanabilir." dedi.

Merz'in Gazze'de kullanılma ihtimali olan silahların ihracatını durdurma kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Macron, İran'ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar etmesi durumunda bu ülkeye karşı snapback mekanizmasını yeniden devreye sokacaklarını kaydetti.

Macron, İran'ın gelecek haftalarda ciddi ve şeffaf bir müzakereye başlaması halinde bu mekanizmayı devreye sokmayı erteleyebileceklerine işaret ederek, Alman-Fransız Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında uzun menzilli füze üretmek gibi birçok stratejik meseleyi ele alacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği’nin (AB) ana ortaklarına kıyasla rekabet gücünün azaldığının yaygın biçimde belgelendiğini gözlemlediklerini belirten Macron, Avrupa’nın dijital alandaki egemenliğini korumaya kararlı olduklarını ifade etti.

Macron, AB'nin rekabet gücünü güçlendirmenin yanı sıra adil ve eşit rekabet koşulları sağlamak amacıyla yeni bir ticaret politikası gündemi üzerinde çalıştıklarını anlatarak, "Göç ve sivil güvenlik konusunda ikili işbirliğimizi güçlendirmeye karar verdik." dedi.

Bir gazetecinin istifa edip etmeyeceğine yönelik soruya Macron, "Demokrasiye inanıyorum, insanların belirli bir görev süresine oy vermesinden oluşuyor." dedi.

Son olarak Macron, Fransızların kendisine verdiği bu göreve, süresi dolana kadar devam edeceğini kaydetti.