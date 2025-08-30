Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı

Beşiktaş Kulübü, Ole Gunnar Solskjaer'den boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirildiğini duyurdu.

Kulüpten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiri yazısında, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İkinci kez siyah-beyazlı takımın başına getirilen Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ilk teknik direktörlük döneminde 1'er Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi

Beşiktaş Kulübünde Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından 2026-2027 sezonu sonuna kadar göreve getirilen Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayacak.

Beşiktaş'taki ilk görevine 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında başlayan Yalçın, 2021-2022 sezonunun ortalarına doğru sona eren yaklaşık 2 yıllık döneminde önemli başarılar elde etti.

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak adını kulüp tarihine yazdırdı.

Siyah-beyazlı ekip, 52 yaşındaki teknik adamla 83 resmi maçta 47 galibiyet, 12 beraberlik ve 24 yenilgi aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 156 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 107 gol gördü.

Beşiktaş'ın kazandığı son şampiyonluğun mimarı olan tecrübeli teknik adam, takımını yeniden mutlu sona ulaştırmak için göreve geldi.

İlk dönemi taraftara açık imza töreniyle başladı

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki ilk dönemi taraftara açık imza töreniyle başladı.

Yalçın, 30 Ocak 2020'de Dolmabahçe'de gerçekleştirilen ve 20 bin taraftarın katıldığı törenle sözleşmeye imza atmıştı.

İki kupa kazandırdı

Sergen Yalçın, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a iki kupa kazandırdı.

Süper Lig'de söz konusu sezonda rekabet son haftaya kadar sürerken Beşiktaş, gol averajıyla Galatasaray'ı geride bırakarak şampiyonluğunu ilan etti.

Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda ise finalde Antalyaspor'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonluktan sonraki sezon kabus gibi geçti

Siyah-beyazlılarda 2020-2021 sezonunda çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın için bir sonraki sezon kabus oldu.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna önemli kayıplar yaşayarak giren Beşiktaş, zirveden bir hayli uzaklaştı. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde söz konusu sezonda 15 lig maçında 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 3 maçı da berabere tamamladı.

Bu süreçte Şampiyonlar Ligi'ni son sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, ligde de 21 puan topladı ve zirvenin uzağında kaldı.

Alınan sonuçların ardından Sergen Yalçın, istifa ederek görevinden ayrıldı.

Avrupa'da başarısızlık yaşadı

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında başarısız bir dönem geçirdi.

2020-2021 sezonunda hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi elemelerini geçemeyen siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon ise Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında tarihinin en kötü günlerini yaşadı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adam yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçtan da mağlup ayrıldı ve tarihinde ilk kez bu büyük organizasyonu puansız tamamladı.

Toplam 83 maça çıktı

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta ilk dönemindeki teknik direktörlüğünde toplam 83 maçta görev yaptı.

Siyah-beyazlı takım bunların 47'sini kazanırken, 12 maçtan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamın yönetiminde 156 gol atıp, kalesinde 107 gol gördü.