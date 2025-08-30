Binlerce aktivist yer alacak - Küresel Sumud Filosu: Daha güçlü bir duruşla Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkacağız

Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ve Malezya Sumud Nusantara kuruluşlarının birleşimiyle oluşan "Küresel Sumud Filosu", çok sayıda gemiyle Gazze'ye gıda ve insani yardım götürmek için yola çıkmaya hazır.

İsrail'in kıtlık ve aç bırakma zulmu altındaki Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan şehit oldu

Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

Filistin'i destekleyen ve 44 ülkeden binlerce aktivistin katılımından oluşan filo, İsrail'in Gazze'de ablukasını kırmak için yarın İspanya'dan, 4 Eylül'de ise Tunus'tan hareket etmeyi hedefliyor.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz ile gemide olacak aktivistlerden Hüseyin Şuayip Ordu ve Sümeyra Akdeniz Ordu, devam eden son hazırlıklar ve filonun hedeflerine ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Durmaz, Avrupa'daki bir limanda olduklarını ve teknelerin hazırlandığını kaydederek, makinist, kaptan ve aktivistlerin gece gündüz tekneleri göreve hazırlamak için çabaladıklarını söyledi.

Bir taraftan da bu görevde yer alacak aktivistlerin eğitimlerinin devam ettiğine işaret eden Durmaz, "31 Ağustos'ta gemiler, Gazze'deki ablukayı kırmak için limandan kalkacak. Her türlü renkten, dilden, inançtan ve ırktan insanlar bir amaç için bir araya geldi. Gazze halkı tüm insanları birleştirdi, siyonizmin kötülüğü ve şerrine karşı onları toparladı." dedi.

Durmaz, aktivistlerin yolda nelerle karşılaşacakları ve neler yapılabileceğiyle ilgili çalışmaların yapıldığının altını çizerek, şunları aktardı:

"İsrail müdahalesi olduğunda nelere dikkat edileceği ve olası senaryolar ele alınıyor. Aslında tüm yönleriyle eğitim süreçleri devam ediyor. (Filoda) Onlarca gemimiz var, 44 ülkeden insanlar katılacak. Binlerce aktivist bu görevde yer alacak. Aslında karadakilerle birlikte sayarsak, bu çok daha devasa bir rakama ulaştı demek. 500 bine yakın bir başvuru oldu, inanılmaz talep var. Şu an herkes ablukayı kırmak istiyor ve siyonizmin kötülüğünü durdurmak istiyor."

Avrupa'da birden fazla limandan gemilerin kalkacağını ve Kuzey Afrika'da da bazı limanlardan kalkış olacağını bildiren Durmaz, tüm gemilerin Akdeniz'de buluşup Gazze'ye doğru yola çıkacağını belirtti.

Durmaz, gemilere binecek kişilerin her ülke delegasyonunun kurduğu komisyon ve küresel delegasyonun seçimiyle belirlendiğini ifade etti.

Gazze'nin yardımına koşmak zorunda olduklarını dile getiren Durmaz, şunları kaydetti:

"Gazze bitmek üzere, yani bitti gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bugün İsrail'in büyük saldırılara başladığını da gördük. O yüzden bir an önce Gazze diye bir yer tamamen yeryüzünden silinmeden oraya ulaşmalıyız. Bu yüzden medyasından analistine, televizyonda izleyip dua edenden gözyaşı dökene kadar herkesin, her imkan sahibinin bu filoyu desteklemesi, bu filonun ambargoyu kırarak soykırımı durdurması ve başarılı olması için gayret sarf etmesini istiyorum."

Durmaz, İsrail'in müdahalesinin çok şiddetli olacağını ve burada "aşağılama" olacağına dikkati çekerek, "(İsrail güçleri müdahale sırasında) Terörizmle suçlamak için özellikle kışkırtacak. Buna dönük ve psikolojik eğitimler oluyor. Medya ile iletişim üzerinden eğitimler oluyor. Biliyorsunuz İsrail'in medya manipülasyon gücü yüksek. Yani amacı Gazze'deki ablukayı kırmak olan insanlara 'Siz terörist misiniz? Siz niye İsrail'e gidiyorsunuz?' şeklinde kışkırtıcı sorular olacak. 5 gün boyunca gemide çeşitli milletlerden insanlarla dar alanda bir arada kalınacak. Buna dönük ahlaki, davranışsal ve insani eğitimler yapılıyor. Yani bu görevin başarıya ulaşması için gerekli tüm eğitimler, senaryolar çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu eylemi gerçekleştirme sebebimiz; bir soykırımın son bulması"

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Hüseyin Şuayip Ordu ise daha önce Gazze'deki ablukayı kırmayı hedefleyen Madleen gemisinde bulunduğunu hatırlattı.

Ordu, Barselona'da olduklarını ve çok büyük yoğunluğa rağmen neredeyse yola çıkmaya hazır olduklarını anlattı.

Küresel Global Sumud misyonunun, tarihte ilk kez ifa edileceğini söyleyen Ordu, "Bu zaman kadar, Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) abluka ortaya çıktığından beri gemi gönderiyordu. Maksimum 6 gemi anda gönderebilmişti. O da Mavi Marmara'nın da içlerinde bulunduğu filoydu ve onda da maalesef bildiğimiz talihsiz olay yaşandı. İsrail saldırıda bulundu ve birçok vatandaşımız şehit edildi. Şu an ondan kat kat kat daha büyük bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu kadar fazla gemiyi ve insanı, hele şu an işledikleri soykırım ve ablukadan dolayı insanlar bu kadar acı çekerken, dünya ayağa kalkmış durumdayken bizi engellemeyi başarabileceklerinden çok emin değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu, Sumud misyonunun çok masraflı bir organizasyon olduğunu belirterek, bunun, milyonlarca insanın destek ve yardımıyla mümkün olduğunu kaydetti.

Filoya yönelik küresel desteğe değinen Ordu, şöyle devam etti:

"Dünyada milyonlarca insan, İsrail'in bu suçlarına karşı bir şey yapmak istiyor. Hükümetlerin anlaması gereken bu. Dünyada yönetimlerin, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer söz sahiplerinin anlaması gereken bir şey var ki; insanlar şu an ne yaşanıyorsa bu dursun istiyorlar. Bunu da barışçıl bir yolla göstermek istiyorlar ve insanlar bize inanıyor ki bu misyon şu an gerçekleşiyor. Madleen'de bir gemiydik, şu an onlarca gemi. Hükümetlerin de bunun arkasında durması, misyonunun amacını gerçekleştirmesini sağlamaları gerekir. Bu eylemi gerçekleştirme sebebimiz; bir soykırımın son bulması ve insanların açlıkla katledilmelerinin önüne geçmek. (Uluslararası toplum) Bu anlamda ellerinden ne geliyorsa zaten yapmaları gerekiyor. Burada söz konusu olan biz değiliz, oradaki milyonlarca insan, sivil halk acı çeken çocuklar, kadınlar, erkekler ve aileler."

Ordu, dünyaya gerek sosyal medya gerekse de diğer mecralar üzerinden bu girişimi takip etme ve destekleme çağrısında bulunarak, Gazze'de yaşananlara ses çıkartmalarının ne kadar etkili olacağının altını çizdi.

"Daha güçlü ve vakur bir duruşla ablukayı kırmak için yola çıkacağız"

Filoda lojistik sorumlusu olarak görev yapan Sümeyra Akdeniz Ordu da böyle bir organizasyondan dolayı çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Ordu, daha önce Gazze için düzenlenen organizasyonlara katıldığını aktararak, "Her seferinde aynı heyecanı hissediyorum, yola çıkana kadar inanamıyorum. Bu kez inşallah ben de yolda olacağım, biraz da onun da heyecanı var. Bu kez gerçekten artık bu kalabalığın sesiyle, gücüyle yola çıkmak istediğimiz için böyle bir karar verdik. Çünkü artık gerçekten yetti. İki senedir şahit olduğumuz bu şeylere insanın canı nasıl dayansın? O yüzden de gerçekten güçlerimizi birleştirip şu an daha güçlü ve vakur bir duruşla ablukayı kırmak için yola çıkacağız." dedi.

Kamuoyunun ne kadar işe yarayacağına Madleen gemisinde şahit olduğunu belirten Ordu, insanların artık bu misyonun önemini anlamasının kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Ordu, "Bu birliği ve beraberliği yakaladıktan sonra daha da güçlendirelim istiyorum. O yüzden gözünüzü bu misyondan ayırmayın. Gazze'ye odaklanmak adına misyonun önemine ne kadar odaklanırsak birlik ve beraberlik de o kadar artar diye düşünüyorum." diye konuştu.​​​​​​​