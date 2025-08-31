Meclis, Gazze için ortak ses oldu

TBMM’de yapılan olağanüstü oturumda, İsrail’in Gazze saldırıları ve Filistin halkına yönelik politikaları oy birliğiyle kınandı.

ANKARA - MEHMET KARA

TBMM Genel Kurulu, İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve bölgede yaşanan kıtlık politikalarını görüşmek üzere Cuma günü (29 Ağustos) olağanüstü toplandı. Genel Kurul’da bütün milletvekilleri Filistin bayrağı taşıyan atkılarla yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan “İsrail’in Gazze’deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere” görüşmelerin ardından oy birliğiyle kabul edildi. Tezkerede, İsrail’in işgal politikalarının reddedildiği belirtilirken, iki devletli çözüm perspektifinin korunacağı ve Filistin Devleti’ni tanımayan ülkelere tanıma çağrısı yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, 18 Nisan 2025’te İstanbul’da TBMM öncülüğünde kurulan “Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu”na katılım daveti de yer aldı.

FİLİSTİN’İ TANIMA İNSANLIK VİCDANININ BÜYÜK BİR BAŞARISI

Tezkerede şöyle denildi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olarak; Filistin halkının İsrail tarafından on yıllardır maruz bırakıldığı işgal, imha ve ilhak uygulamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Filistin halkına yönelik katliamların ve son olarak Gazze’de kıtlığın bir imha silâhı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyoruz. Uluslararası toplumu, İsrail’i Gazze’de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silâhlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze’ye kesintisiz insanî yardım ulaşımını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz. Kudüs ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşim faaliyetlerini ve Filistin halkına yönelik şiddeti telin ediyoruz. Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısında bulunuyoruz.”

KAYA: İSRAİL’İN İŞGALİNE SON VERMEK

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Kaya ise 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 62 binden fazla insanın öldürüldüğünü, yaralı sayısının ise 160 bine yaklaştığını hatırlatarak “Elbette hem sivil girişimler hem partilerimizin hem de hükümetimizin attığı adımlar vardır. Az yapmışlardır, çok yapmışlardır. Başarının tek bir ölçütü vardır, İsrail’in işgaline son vermek, Gazzelilerin üzerindeki ambargoyu kaldırmaktır” dedi.

DEM: KANAYAN YARA

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise Filistin meselesinin dünyanın ve bölgenin kanayan yaralarından biri olduğuna ve son iki yılda başka bir boyut kazandığına dikkati çekerek, “Filistin sorunu, sömürgeciliğin, emperyalizmin ve paylaşım savaşlarının dünyayı kasıp kavurduğu tarihsel bir dönemde ortaya çıktı. 20. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Filistinlilerin sistematik sürgünü başladı. Bu sürgün İsrail devletinin kurulduğu 1948’de zirveye ulaştı. Filistinlilerin ‘Nekbe’ yani ‘felâket’ olarak adlandırdıkları büyük sürgün o zaman yaşandı.” ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL: FİLİSTİN’E DESTEK ZİYARETİ YAPALIM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, 8 Ekim 2023’ten bu yana 691 gün geçtiğini belirterek, “İsrail 691 gündür Filistin’de katliam yapıyor, soykırım yapıyor. Gelin, hep birlikte davranalım. Buradan teklif ediyorum ve hiçbir genel başkanımızın buna itiraz edeceğini düşünmüyorum. Türkiye’deki bütün muhalefet partilerini Filistin’e destek ziyareti yapmaya davet ediyorum. Biz varız, var mısınız?” dedi.

SP LİDERİ MAHMUT ARIKAN: “TAM AMBARGO, TAM BOYKOT”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 'İsrail’e karşı tam ambargo, tam tecrit, tam boykot ve kesintisiz yaptırım istiyoruz. İsrail savaş suçlusudur, soykırımcıdır. İsrail'e uygulanacak her türlü yaptırım için bundan daha açık, meşru bir gerekçe olamaz. Ablukayı kırmak, ambargoyu delmek için tamamen insanî bir amaçla yola çıkan yardım filolarına Türkiye açıkça desteğini ilan etmeli, güvenliğini sağlamalı, uluslararası toplumu kararlı bir biçimde destek olmaya çağırmalıdır” diye konuştu.



İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU: BOP’A UZANAN STRETEJİNİN SONUCU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, genel kurul ‘da yaptığı konuşmada, bugün sadece Gazze’yi, ölen çocukları, susan dünyayı ve İsrail’in zulmünü değil, insanlığın vicdanını, o zulme ortak olan sessizliği de konuştuklarını belirterek, Gazze’de yaşananları “vicdansızlık, ahlâksızlık, barbarlık, canavarlık, katliam, soykırım, trajedi” gibi kelimelerle tanımlamak ve bununla yetinmenin hiç kimseyi sorumluluktan kurtarmadığını ifade etti.

SELÇUK ÖZDAĞ: BU HESAP BİR GÜN GÖRÜLECEKTİR

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise İsrail’in son haftalarda iyice şirazeden çıkarak Gazze’deki tüm Filistinlileri öldürme, öldüremediklerini de sürgüne gönderme planını devreye soktuğunu dile getirdi. Özdağ, şunları söyledi: “Herkesin sustuğu, mazlumun sahipsiz kaldığı, zalimin sırtlan gibi saldırmaya devam ettiği bir yerde biz, Türk milleti olarak buradayız. Biz buradayız ve yapılanları kaydediyoruz. Ama bugün ama yarın bu hesap bir gün görülecektir.”