"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizesi iptal edildi

30 Ağustos 2025, Cumartesi 14:36
ABD yönetiminin, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi vizesini iptal ettiği Filistinli yetkililer arasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra yaklaşık 80 kişinin yer aldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerinin iptal edildiği açıklamasının ardından tartışmalar sürüyor.

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, eylülde New York'ta yapılacak 80. BM Genel Kurulu öncesi gelen söz konusu karara ilişkin Associated Press'e (AP) adını vermeden konuştu.

Yetkili, vize iptali kararlarının başta Filistin Devlet Başkanı Abbas olmak üzere yaklaşık 80 Filistinli yetkiliyi kapsadığını belirtti.

ABD'den vize iptali

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmişti

Açıklamada, "ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti." ifadesi kullanılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle" suçlamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, yaptığı açıklamada, ABD'nin, BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinden derin şaşkınlık duyduklarını ifade etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denizli'de orman yangını

    Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizesi iptal edildi

    Japonya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

    Gazze kentini işgal etme planı artan şiddetiyle devam ediyor

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor

    Kuraklık had safhada

    Avrupa’da orman yangınları rekor kırdı

    Adını yazabilen üniversiteli oldu

    DP’den komisyona eleştiri: Sapla saman karıştı

    Düzce’de manevî yatırım haftası

    Yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

    Ankara Valiliği, ormanlık alanlara giriş yasağını 30 Eylül'e kadar uzattı

    Sıcaklıklar yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    50 ülkeden 150 İslam alimi katıldı: Gazze konferansının sonuç bildirgesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okundu

    Gazze Tezkeresi TBMM’de kabul edildi: Tüm ülke parlamentolarına İsrail ile ilişkileri sonlandırma çağrısı

    İtirazlar 1-5 Eylül'de: 15 bin sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili ''sözlü'' sınav sonuçları açıklandı

    Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri belli oldu

    Eski BM Raportörü: Gazze'de soykırım işleniyor; "koruma sorumluluğunun" devreye girmesi gerekiyor!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor
    Genel

    DP’den komisyona eleştiri: Sapla saman karıştı
    Genel

    Adını yazabilen üniversiteli oldu
    Genel

    Düzce’de manevî yatırım haftası
    Genel

    Kuraklık had safhada
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor
    Genel

    Avrupa’da orman yangınları rekor kırdı
    Genel

    Gazze kentini işgal etme planı artan şiddetiyle devam ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.