Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

Yeni öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişleri hız kazanırken, uzmanlar velileri olası tehlikelere karşı uyardı.

Çocukların sağlığı kimyasallarla risk altında

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, “Milyonlarca veli, çocuklarının okul ihtiyaçlarını tamamlarken aslında çantalarına potansiyel bir sağlık riski de eklediğinin farkında değil. Kokulu ve albenili kırtasiye ürünlerinde gizlenen maddeler çocuklarda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

Kokulu silgi, keçeli kalem ve lateks içeren ürünlerin çocuklarda alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Akgün, “Uçucu organik bileşikler içeren ürünler çocuklarda baş ağrısı, öksürük nöbetleri, ciltte kaşıntı, göz kızarıklığı, burun akıntısı ve hatta astım ataklarına sebep olabilir ” dedi.

Haber Merkezi