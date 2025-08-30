YKS'de ''ilk 1000'' hangi bölümleri tercih etti?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Sayısalda ilk 1000'de olan 341 kişi tıbbı, 289 kişi bilgisayar mühendisliğini, 165 kişi elektrik-elektronik mühendisliğini tercih etti." dedi.

Adını yazabilen üniversiteli oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ve yükseköğretim sisteminin durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, sonuçların öğrenci ve aileler adına hayırlı olmasını diledi.

Sınav sonuçlarına göre tercih yapma hakkı kazanan aday sayısının 2 milyon 310 bin civarında olduğunu belirten Özvar, bunların yaklaşık 1 milyon 412 bininin üniversite tercihi yaptığını söyledi.

Bu yıl üniversitelerde özel kontenjanlar hariç olmak üzere lisansta yaklaşık 402 bin, ön lisansta ise yaklaşık 310 bin kontenjanın bulunduğunu ve bunların yüzde 25'inin vakıf üniversitelerine ayrıldığını aktaran Özvar, devlet üniversitelerinde doluluk oranının yüzde 99, vakıf üniversitelerinde ise bu oranın yüzde 76 düzeyinde olduğunu kaydetti.

Yerleştirme sonuçlarının ardından yaklaşık 53 bin kontenjanın henüz boş olduğunu aktaran Özvar, üniversitelere kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla ek yerleştirme için boş kalan kontenjanları ilan edeceklerini bildirdi.

Başarı şartı olan programlara değinen Özvar, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk ve mühendislik gibi alanlarda yüzde 99 oranında kontenjanların dolduğunun altını çizdi.

''Vakıf üniversitelerimizde ise bu arzu edilen düzeyde olmadı''

YÖK Başkanı Özvar, başarı şartı aranmayan diğer programlarda kontenjanların büyük ölçüde dolduğunu bildirdi.

Önceki yıllarda öğrencilerin fazlaca tercih etmediği temel bilimler alanındaki fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi bölümlerin bu yıl kontenjanlar itibarıyla dolduğunu bildiren Özvar, temel bilimlerdeki kontenjanların bu yıl büyük ölçüde dolmasının sebeplerinden birinin de kontenjanlara yönelik birkaç yıldır sürdürdükleri planlamalar olduğunu söyledi.

Ön lisansta da doluluk oranlarının yüksek gerçekleştiğine değinen Özvar, "Hatta kontenjan kalmadı desem yeri var. Bu açıdan 2025 yılı itibarıyla üniversite kontenjanlarımız dolmuş oldu. Vakıf üniversitelerimizde ise bu arzu edilen düzeyde olmadı. Hiç şüphe yok ki vakıf üniversitesi yöneticileri, bu durumu dikkatli şekilde değerlendirecektir." dedi.

Özvar, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğretimde Türk gençlerinin üniversitelerimize erişebilmesine fevkalade ehemmiyet veren bir anlayışa ve vizyona sahip. Biz bu vizyon doğrultusunda üniversitelerimizi Türk gençleri için erişilebilir kılma noktasında çok büyük gayret sarf ediyoruz ki Türkiye'de yükseköğretim kapasitesinin artışı da bu erişilebilirliği sağlayan en önemli kilometre taşlarından bir tanesidir.

Bu bakımdan son 20 yılda yükseköğretim alanında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan yatırımların, üniversiteleri Türk gençliği için daha fazla erişilebilir hale getirdiğini ifade etmek isterim. Bu açıdan bu sonuçlar yükseköğretim sistemimize öğrencilerimizin erişilebilir olduğunu gösteriyor."

İlk 1000'e giren öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümler

2025-YKS'de sayısal, eşit ağırlık ve sözel gibi kendi alanlarında ilk 1000'e giren adayların en çok yerleştiği bölümlere ilişkin Özvar, şu bilgileri paylaştı:

"Sayısal puan türünde ilk 1000'e giren adayların en fazla tercih ettiği program tıp programı. Yani sayısalda ilk 1000'de olan 341 kişi tıp programını, 289 kişi bilgisayar mühendisliğini, 165 kişi ise elektrik-elektronik mühendisliğini tercih etmiş. Dolayısıyla sayısalda en fazla program tercih eden ilk 1000'deki öğrencilerin sıralamasını tıp, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği biçiminde ifade edebiliriz. Eşit ağırlıkta ilk 1000'e giren adayların en fazla tercih ettiği program işletme. İşletmeyi 181 kişi, hukuku 177 kişi, iktisatı ise 169 kişi tercih etti. Sözel puan türünde ise ilk 1000'e giren adaylar içerisinde 123 kişi tarih bölümünü, 65 kişi özel eğitim öğretmenliğini, 60 kişi ise ilahiyat programını tercih etmiş."

"Bu programları üniversitelerimize adapte etmeye devam edeceğiz"

YÖK Başkanı Özvar, son 2 yıldır gerek ön lisans gerekse lisans düzeyinde bulunan programların bir kısmını yükseköğretim sisteminin dışına çıkarttıklarını bildirdi.

Bu programların yerine geleceğin mesleklerine yönelik yeni programları üniversitelerde açmaya başladıklarını belirten Özvar, son yıllarda bilişim ve yapay zeka alanında büyük gelişmeler yaşandığını söyledi.

Bu alanları uzun yıllardır takip ettiklerini ve yatırım yaptıklarını aktaran Özvar, şöyle konuştu:

"Yükseköğretim alanında son 2 yıldır yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, dijital sağlık, yeşil dönüşüm ve tarımda dijitalleşme gibi çağın beklentilerine uyumlu alanlarda yeni programlar açmaya başladık. Bu sene de 27 yeni program açtık. Yükseköğretim Kurulu olarak bu alanda yani bilişim ve yapay zeka alanında bilhassa gençlerimizin iyi birer kullanıcı olmasını arzu ediyoruz. Yapay zeka alanında yani işin mimarisiyle uğraşan, bu alanı inşa eden az sayıda zaten yüksek nitelikli bir grup var. Bu grubun ürettiği bu alana ait pek çok sayıda ürün var. Ticarette, ekonomide, sanayide, eğitimde yapay zeka ürünlerini kullanabilecek, bunu üretime aktarabilecek, bundan ülkenin menfaatleri için faydalanabilecek gençler için bu tarz programları inşa ediyoruz ve arzu ediyoruz ki bu programlar, bu alanların iyi birer kullanıcısını yetiştirebilsin. Bizim yapay zeka ve bilişim alanında açmaya çalıştığımız programların arkasında yatan temel amaçlardan bir tanesi budur."

Gelecek yıllarda yükseköğretim alanında bulunan programların dönüşümünün devam edeceğini belirten Özvar, "Bilhassa istihdamla, iş gücü piyasalarıyla alakası kesilmiş, mezunlarının istediği iş imkanlarını vermekte başarısız kalan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz. Ancak bu programların tamamını bir anda değiştirebilmek mümkün değil. Zira bu programlarda, bölümlerde çalışan pek çok sayıda öğretim elemanı bulunmaktadır. Dolayısıyla yeni programların açılabilmesi için de yeni hocalarımıza, bu alanda uzmanlara ihtiyacımız olacaktır. Biz bir taraftan bu yeni programları gençlerimize öğretecek eğiticileri ve öğreticileri yetiştirirken, bir taraftan da bu programları üniversitelerimize adapte etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Üniversitelerin önceki yıllarda eğitim öğretim ağırlıklı bir müessese olarak görüldüğünü ama bugün artık bu kurumların mezunlarına iş gücü piyasalarında ne ölçüde imkan sağladığı gibi sorularla muhatap olduğunu anlatan Özvar, üniversitelerin ve yükseköğretim sisteminin bu beklentiye karşılık verecek şekilde dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu sene elde ettikleri fırsatı önümüzdeki senelerde elde edemeyebilirler"

Özvar, YKS'de ek yerleştirme sürecine ilişkin adaylara tavsiyelerde de bulundu.

Bir programa yerleşip tercihte bulunmayan adaylar için Özvar, "Fırsatlar her zaman ele geçmez. Zaten fırsatın fırsat olması için belirli zamanlarda insana gelmesi, dokunması icap ediyor. Öğrencilerimize, alınlarının teriyle kazandıkları bu programlara bir an önce kayıt yapmaları ve bu programlarda en iyi şekilde okumalarını hararetle öneriyorum. Çünkü bu sene elde ettikleri fırsatı önümüzdeki senelerde elde edemeyebilirler." dedi.

Kayıtlar bittikten sonra boş kontenjanlarla ilgili ek yerleştirme ilan edeceklerini söyleyen Özvar, henüz bir programa yerleşemeyen adaylara ek yerleştirme sürecini kaçırmamalarını ve tercihte bulunmalarını önerdi.