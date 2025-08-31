"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Kuraklık büyük tehdit

31 Ağustos 2025, Pazar 00:53
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Kuraklık, tarımdan sanayiye, günlük hayattan üretime, ticarete kadar her alanda büyük tehdit oluşturuyor” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Olağan Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle etkisini daha fazla hissettiren su ve kuraklık konularını gündeme taşıdı.

Baran, “Barajlarımızdaki su rezervi, kritik seviyelere geriledi. Kuraklık, tarımdan sanayiye, günlük yaşamdan üretime, ticarete kadar her alanda büyük tehdit oluşturuyor. Su varsa hayat var, su varsa üretim var, ticaret var, refah ve kalkınma var. Suyumuza sahip çıkalım” dedi.

Barajlardaki su rezervinin kritik seviyelere gerilediğine dikkat çeken Baran, “Ağustos ayının sonuna geldik. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yazı geride bırakıyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, artık hayatımızın tam ortasında. Barajlarımızdaki su rezervi, kritik seviyelere geriledi. Kuraklık, tarımdan sanayiye, günlük hayatdan üretime, ticarete kadar her alanda büyük tehdit oluşturuyor. Kaynakları akıllıca kullanmak, tasarrufu alışkanlık haline getirmek ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışını benimsemek zorundayız. Su varsa hayat var, su varsa üretim var, ticaret var, kalkınma var. Suyumuzu korumak hepimizin sorumluluğu. Suya sadece bir kaynak değil, gelecek nesillere bırakacağımız kıymetli bir emanet gözüyle bakmalıyız” dedi.

YEŞİL MİRASIMIZ KÜLE DÖNÜYOR

Yaz aylarında ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarına temas eden Baran, “Yurdun dört bir yanında çıkan ve içimizi dağlayan orman yangınlarında ağaçlar, bitkiler, hayvanlar yok oluyor, yeşil mirasımız ne yazık ki küle dönüyor. Binlerce hektarlık orman alanı, yaşam alanlarımız, biyo çeşitliliğimiz ve temiz hava kaynaklarımız da geri dönülmez şekilde zarar görüyor” diye konuştu.

ANKARA - ADNAN SOLMAZ

Okunma Sayısı: 102
