İsrail'in kıtlık ve aç bırakma zulmu altındaki Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan şehit oldu

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte, 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan şehit olurken, 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan şehit olanların sayısı 332'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, açlıktan şehit olanlara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 10 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle şehit olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan şehit olanların sayısının 124'ü çocuk olmak üzere 332'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze’de son 3 haftada bin yetişkin yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye başvurdu

Gazze’deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail’in saldırı ve ablukasını ağırlaştırdığı, Gazze kentinde son üç hafta içinde yaklaşık bin yetişkinin yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

Ebu Silmiyye, yaptığı açıklamada, İsrail’in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze kentinde, son üç hafta içinde yaklaşık bin yetişkinin yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye başvurduğunu ifade ederek, bu durumun İsrail’in sürdürdüğü açlık politikasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Kentteki durumun giderek ağırlaştığını aktaran Ebu Silmiyye, "Hastaneye açlık nedeniyle başvuran hastalar ve yaralıların çoğu ciddi derecede yetersiz beslenmeden muzdarip." dedi.

Ebu Silmiyye, hastanelerin hasta ve yaralılarla dolup taştığını, İsrail’in yoğun bombardımanının ise koşulları daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Son günlerde Gazze şehir merkezine yapılan saldırılar, çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açarken, İsrail tarafından kent "tehlikeli bir savaş bölgesi" ilan edildi.

8 Ağustos’ta ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun planıyla, Gazze Şeridi’nin kademeli olarak yeniden işgal edilmesi sürecinin Gazze kentinden başlayacağı duyurulmuştu.

Ebu Silmiyye, aynı zamanda Gazze’deki insani ve sağlık koşullarının ciddiyetine dikkat çekerek, kuzey ve güney bölgelerinden batı bölgelerine yoğun göç hareketi yaşandığını, bu bölgelerin ise artık zorla yerinden edilenlerle aşırı kalabalık hale geldiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 66 artarak 63 bin 371'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere şehit olan 66 Filistinli ve 345 yaralının getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında şehit olanlara dair toplam istatistiklere, bilgileri tamamlanıp ölümleri Adli Komite tarafından onaylanan 280 Filistinlinin de eklendiği ifade edildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 240 Filistinlinin şehit olduğu, 47 bin 794 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 15 Filistinlinin şehit olduğu, 206 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 218’e, yaralananların sayısının da 16 bin 434'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 63 bin 371'e, yaralıların sayısının 159 bin 835'e yükseldiği bildirildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 10 kişinin şehit olduğu belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 332'ye yükseldiği, bunlardan 124'ünün ise çocuk olduğu hatırlatıldı.

İsrail Gazze'de kalabalığın toplandığı alanı bombaladı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail, Gazze kentinde Nasır Mahallesi’nde Filistinlilerin yoğun şekilde bulunduğu bir ekmek fırını yakınlarını ve yerlerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırları hedef aldı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre çoğunluğu çocuk ve kadın 11 Filistinli öldü, bir kısmı ağır olmak üzere çok sayıda kişi de yaralandı.

Euro-Med: İsrail, Gazze’de yaşam izlerini silmek için mahalleleri tamamen yok ediyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütünden (Euro-Med) konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze kentindeki bazı mahalleleri yerle bir ettiği, ağustos ayı başından itibaren Gazze’nin doğusundaki kuzey ve güney eksenlerinde saldırılarını yoğunlaştırdığı ve bunun, kentin yeniden işgal planının bir parçası olduğu belirtildi.

İsrail’in rastgele bombardıman ve uzaktan kumandalı patlayıcı robotları kullanarak yaşam alanlarını silmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada, İsrail ordusunun "soykırım sırasında yeni araçlar" kullandığı vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası hukuk uyarınca patlayıcı robotların yasak olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu robotlar, birden fazla binayı aynı anda tahrip edebiliyor. İsrail ordusu, bu robotları ilk kez Mayıs 2024’te, kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda kullandı. Patlayıcı robotlar artık Gazze’de sokaklarda dolaşıyor. Yerleşim alanlarını hedef alarak kendilerini patlatıyor."

Açıklamada, İsrail ordusunun, kentin başka bölgelerinde de bu tip robotları uzaktan patlatarak evler ve yerleşim alanlarında büyük yıkıma neden olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, 27 Ağustos'ta, İsrail’in Gazze’yi yeniden işgal planını açıkladıktan sonra kuzey ve güney mahallelerde bu robotları kullanarak binaları ve yerleşim tesislerini yıktığını söylemişti.

Basal, ağustos başından bu yana 1500’den fazla binanın tamamen yıkıldığını aktarmıştı.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.