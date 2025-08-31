"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

ABD, Abbas’ı BM’de konuşturmayacak - Belçika: Diplomasiye darbe

31 Ağustos 2025, Pazar 01:11
ABD yönetiminin, Eylül ayında New York’ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi vizesini iptal ettiği Filistinli yetkililer arasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yanı sıra yaklaşık 80 kişinin yer aldığı belirtildi.

Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizesi iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanlığının, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerinin iptal edildiği açıklamasının ardından tartışmalar sürüyor.

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, eylülde New York’ta yapılacak 80. BM Genel Kurulu öncesi gelen söz konusu karara ilişkin Associated Press’e (AP) adını vermeden konuştu. Yetkili, vize iptali kararlarının başta Filistin Devlet Başkanı Abbas olmak üzere yaklaşık 80 Filistinli yetkiliyi kapsadığını belirtti. Ankara - aa

Belçika: Diplomasiye darbe

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD’nin Eylül ayında New York’ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere bu ülkeye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinin “diplomasiye darbe” niteliği taşıdığını belirtti.

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Filistin ve İsrail için kalıcı bir barış yalnızca 2 devletli çözümle sağlanabilir'

    Brezilya'dan Volkswagen'e 30 milyon dolar ceza

    ABD, Abbas’ı BM’de konuşturmayacak - Belçika: Diplomasiye darbe

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

    Kuraklık büyük tehdit

    Meclis, Gazze için ortak ses oldu

    Binlerce aktivist yer alacak - Küresel Sumud Filosu: Daha güçlü bir duruşla Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkacağız

    İsrail'in kıtlık ve aç bırakma zulmu altındaki Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan şehit oldu

    64 metre ve üzeri deniz araçları Osmangazi Köprüsü'nün altından geçemeyecek

    YKS'de ''ilk 1000'' hangi bölümleri tercih etti?

    Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı

    Ukraynalı eski siyasetçi Andriy Parubiy suikast sonucu öldürüldü

    Denizli'de orman yangını

    Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizesi iptal edildi

    Japonya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

    Gazze kentini işgal etme planı artan şiddetiyle devam ediyor

    Küresel Kararlılık Filosu yarın yola çıkıyor

    Yapay zekâ siber saldırıları artırıyor

    Kuraklık had safhada

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat
    Genel

    ABD, Abbas’ı BM’de konuşturmayacak - Belçika: Diplomasiye darbe
    Genel

    Kuraklık büyük tehdit
    Genel

    Meclis, Gazze için ortak ses oldu
    Genel

    Brezilya'dan Volkswagen'e 30 milyon dolar ceza
    Genel

    'Filistin ve İsrail için kalıcı bir barış yalnızca 2 devletli çözümle sağlanabilir'
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.