ABD, Abbas’ı BM’de konuşturmayacak - Belçika: Diplomasiye darbe

ABD yönetiminin, Eylül ayında New York’ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi vizesini iptal ettiği Filistinli yetkililer arasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yanı sıra yaklaşık 80 kişinin yer aldığı belirtildi.

Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizesi iptal edildi ABD Dışişleri Bakanlığının, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi yetkililerinin vize işlemlerinin iptal edildiği açıklamasının ardından tartışmalar sürüyor. Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, eylülde New York’ta yapılacak 80. BM Genel Kurulu öncesi gelen söz konusu karara ilişkin Associated Press’e (AP) adını vermeden konuştu. Yetkili, vize iptali kararlarının başta Filistin Devlet Başkanı Abbas olmak üzere yaklaşık 80 Filistinli yetkiliyi kapsadığını belirtti. Ankara - aa Belçika: Diplomasiye darbe Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ABD’nin Eylül ayında New York’ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere bu ülkeye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinin “diplomasiye darbe” niteliği taşıdığını belirtti.

