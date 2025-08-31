"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu'ndan ABD'ye çağrı

31 Ağustos 2025, Pazar 10:13
İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi, eylülde 80. BM Genel Kurulu oturumuna katılacak Filistin Devleti heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından giriş vizesi verilmemesi kararından geri adım atılması çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Bakanlar Komitesi, ABD Dışişleri Bakanlığının Filistin heyetinin vize işlemlerini iptal etmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, eylülde New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumuna katılacak Filistin Devleti heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından giriş vizesi verilmemesi kararından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Komite, BM Genel Merkezi Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerin gözetilmesinin, diyalog ve diplomasiye imkanı vermenin ve Filistin Ulusal Yönetimi'nin barışı stratejik tercih olarak benimseme konusundaki olumlu tutumunun ve kararlılığının dikkate alınmasının önemini vurgulayarak, ABD yönetimini bu kararı gözden geçirmeye ve geri almaya çağırmaktadır."

Filistin yönetimi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın mevcut zorlu koşullar altında Filistin halkına yönelik benzeri görülmemiş tırmanışla mücadele ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Abbas'ın barışı desteklemenin yanı sıra şiddet, aşırılık ve terörizme karşı dünya liderlerine verdiği taahhütleri sürdürme çabasına destek olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, yönetimin reform programını ilerletme gayretlerine de işaret edilerek, "Komite, Filistin Ulusal Yönetimi'nin zayıflatılmasının, tırmanışın, yaygın şiddetin ve çatışmanın sürmesi karşısında barış çabalarını ciddi biçimde olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Filistin heyetinin vizelerinin iptali

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Donald Trump yönetiminin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin yönetimi yetkililerinin vize işlemlerini iptal ettiği belirtilmişti.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada ABD'nin söz konusu kararından derin üzüntü ve şaşkınlık duyulduğu ifade edilerek, Filistin Devleti'nin BM'nin gözlemci üyesi olması nedeniyle, bu kararın uluslararası hukuka ve BM'nin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşmesi'ne aykırı olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, ABD yönetimine Filistin heyetine New York'a giriş vizesi vermeme kararını yeniden gözden geçirme çağrısı yapılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İİT-Arap Birliği Gazze Temas Grubu'ndan ABD'ye çağrı

    İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklayan kararname yürürlüğe girdi

    Yemen'deki Husiler'in başbakanı ile bakanlar İsrail saldırısında öldürüldü

    'Filistin ve İsrail için kalıcı bir barış yalnızca 2 devletli çözümle sağlanabilir'

    Brezilya'dan Volkswagen'e 30 milyon dolar ceza

    ABD, Abbas’ı BM’de konuşturmayacak - Belçika: Diplomasiye darbe

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

    Kuraklık büyük tehdit

    Meclis, Gazze için ortak ses oldu

    Binlerce aktivist yer alacak - Küresel Sumud Filosu: Daha güçlü bir duruşla Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkacağız

    İsrail'in kıtlık ve aç bırakma zulmu altındaki Gazze'de 3'ü çocuk 10 kişi daha açlıktan şehit oldu

    64 metre ve üzeri deniz araçları Osmangazi Köprüsü'nün altından geçemeyecek

    YKS'de ''ilk 1000'' hangi bölümleri tercih etti?

    Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı

    Ukraynalı eski siyasetçi Andriy Parubiy suikast sonucu öldürüldü

    Denizli'de orman yangını

    Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizesi iptal edildi

    Japonya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

    Gazze kentini işgal etme planı artan şiddetiyle devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Brezilya'dan Volkswagen'e 30 milyon dolar ceza
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kuraklık büyük tehdit
    Genel

    ABD, Abbas’ı BM’de konuşturmayacak - Belçika: Diplomasiye darbe
    Genel

    Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat
    Genel

    'Filistin ve İsrail için kalıcı bir barış yalnızca 2 devletli çözümle sağlanabilir'
    Genel

    Meclis, Gazze için ortak ses oldu
    Genel

    İsrail'e kömür ihracatını tamamen yasaklayan kararname yürürlüğe girdi
    Genel

    Yemen'deki Husiler'in başbakanı ile bakanlar İsrail saldırısında öldürüldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.