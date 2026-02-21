"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Kendisini iyice küçülttü! - ABD'li büyükelçiye göre Nil-Fırat bölgesi ve nükleer silahlar İsrail'in hakkıymış!

21 Şubat 2026, Cumartesi 14:14
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Nil Nehri'den Fırat Nehri’ne uzanan bölgede "İsrail’in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." dedi.

ABD elçisi Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savundu.

Röportajın başında Carlson, Huckabee'nin ABD'de İsrail adına casusluk yaptığı için tutuklanan ve daha sonra ülkesine iade edilen İsrailli Jonathan Pollard'la daha sonra Amerikan basınında sızdırılan gizli görüşmesini sorunca Huckabee, İsrail casusu Pollard ile Büyükelçilikte görüştüğünü ve güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri olduğu için bunun "gizli bir görüşme" olmadığını ileri sürdü.

Huckabee, "İsrail’in ABD askerlerini Irak’a göndermesi ve onların savaşı için Amerikan askerlerini kullanması ABD’nin çıkarlarına mı hizmet etti yoksa İsrail’in mi?” sorusuna ise "İsrail’in ABD’nin en yakın müttefiki" olduğunu ve 2003’teki Irak işgalinin "teröre karşı mücadele" için yapıldığı iddiasında bulundu.

"Nükleer programıyla İsrail’in kendini savunma hakkı var"

Carlson, İsrail’in nükleer programına ilişkin iddiaları da gündeme getirerek, "İsrail’in nükleer silah programını çalınmış ABD malzemeleriyle geliştirdiği iddiaları hakkında ne diyorsunuz?" diye sorunca, İsrail'in nükleer silah programını reddetmeyen Huckabee, "Nükleer programıyla İsrail’in kendini savunma hakkı var ve işbirliği içindeyiz." karşılığını verdi.

İsrail'in ABD'yi İran'a karşı savaşa sürüklemek mi istediğinin sorulması üzerine Huckabee, "İran gerçek tehdit, nükleer eğilimleri var ve 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyorlar. Savaş kışkırtması değil bu barış için caydırıcılık." ifadelerini kullandı.

Huckabee'nin görüşlerine karşı çıkan Carlson "Bu, Amerikan askerlerini İsrail'in savaşları için feda etmek değil mi? Nükleer malzemeler çalındı iddialarını nasıl görmezden geliyorsunuz? İran ile savaş, ABD için felaket olur? Neden İsrail'in gündemini takip ediyoruz?" sorusuna ise Huckabee, "Tucker, sen yanlış bilgilendirilmişsin. İran rejimi Amerikalıları öldürmek istiyor ve 47 yıldır 'Amerika'ya ölüm' diyorlar. İsrail, ABD'nin çıkarlarını koruyor. Nükleer konuda şeffafız ve bu ortak güvenlik için." diyerek yanıt verdi.

"İsrail isteseydi Gazze'deki tüm çocukları bir günden kısa sürede öldürebilirdi ama yapmıyor"

İsrail'in Gazze'deki binlerce çocuğu öldürmesine ilişkin ise Huckabee, Carlson'ın "14 yaşındaki Hamas militanlarının ölümleri hakkında ne hissediyorsun?" sorusuna "Eğer buna katılmışlarsa Tanrı yardım etsin" cevabını verdi. Carlson'ın "14 yaşındaki çocuğun karar verme imkanı var mı, yetişkinler tarafından kullanıldığı için ölümü hak ediyor mu?" sorusuna da Huckabee, "Silah tutuyorsa, ayrıca İsrail isteseydi Gazze'deki tüm çocukları bir günden kısa sürede öldürebilirdi ama yapmıyor." dedi.

İsrail'in onların (Orta Doğu bölgesi) hepsini alması iyi olurdu çünkü Tanrı onu onlara verdi"

Amerikalı gazeteci Carlson’ın, İsrail’in “vadedilmiş topraklar” iddiasına ilişkin sorusu üzerine ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İncil’e atıfta bulundu.

Carlson'un, "Bu Mısır'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Ürdün'ün, Lübnan'ın ve Suudi Arabistan'ın bir kısmını kapsar. Yani tüm Orta Doğu'yu almak anlamına geliyor." diye çıkışması üzerine Huckabee, "İsrail'in onların hepsini alması iyi olurdu çünkü Tanrı onu onlara verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Teolojik olarak bu toprakların İsrail'e ait olduğunu iddia eden Huckabee ayrıca, İsrail’in bu sınırlar üzerinde tam egemenlik kurmasının yakın zamanda gerçekleşmesini beklemediğini ancak "teolojik ve tarihsel" olarak bunun Tanrı’nın vaadi olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla İncil'e göre, evet, bu, Yahudi halkına sonsuza dek mülk olarak verilen vaat edilmiş topraklardır. Eğer bir gün İsrail bu toprakların tamamı üzerinde egemenlik veya kontrol kurarsa hepsini almaları sorun olmaz. Teolojik ve tarihsel olarak, Kutsal Yazılara göre, bu Tanrı'nın onlara vaat ettiği topraklardır."

Tucker Carlson, "Peki Amerika neden bunu desteklemeli?" diye sorunca Huckabee, "Çünkü İncil böyle diyor ve bu kutsal bir hak." değerlendirmesinde bulundu.

AA

  • S.topuz

    21.02.2026 14:56:54

    😭🌍😭🕋😭🇪🇺😭🇮🇷😭🇵🇸😭 مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى " الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَم۪يعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَم۪يعًا Kim bir cana kıymamış veya yeryü zünde fesat çıkarmamış biri-sini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir.Kim de birisi-ni diriltirse, bütün insanları di-riltmiş gibi olur (Yani, kim bir canı kurtarırsa, bütün insanla-rı kurtarmış gibi olur) (Mâide Sûresi, 5:32) (Âsâr-ı Bedîiyye) اَىْ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَم۪يعًاYani:Kim de birisini diril-tirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizin yaratılmanız da,diriltilmeniz de,tek bir kişi-nin yaratılıp diriltilmesigibidir." مَنْ لَا يَقْتَدِرُ عَلٰى اِحْيَٓاءِ النَّاسِ جَم۪يعًا لَ يَقْتَدِرُ عَلٰى اِحْيَٓاءِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Kim bütün insanları diriltmeye muktedir olamazsa; bir tek nefsi de diriltmeye muktedir olamaz."🙌🌹🤲🌹🌙☝️🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸

