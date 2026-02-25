"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Güney Kore-Miryang'daki yangını söndürme çalışmaları 2 gündür sürüyor

25 Şubat 2026, Çarşamba 00:38
Güney Kore'de Miryang kentinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları iki gündür devam ediyor.

Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'ün yaklaşık 280 kilometre güneydoğusunda bulunan bir tepede başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

 

Orman yetkilileri, yangın hattının yaklaşık 6 kilometre olduğunu ve yaklaşık yarısının kontrol altına alındığını duyurdu.

Miryang kentinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının iki gündür devam ettiği bilgisini paylaşan yetkililer, yangın dolayısıyla herhangi bir can kaybı olmadığını ve bölge yakınlarında yaşayan toplam 184 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Yetkililer, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğuna dikkati çekerek, yangının kontrol altına alınmasının 48 saatten fazla sürebileceği durumlarda verilen "2. seviye orman yangını müdahale emrini" verdi.

Yetkililer, yangını kontrol altına alma çalışmalarında 600'den fazla personel ve yaklaşık 160 itfaiye aracının seferber edildiğini aktardı.

AA

Okunma Sayısı: 331
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

