5 ayda 50 kilo verdi: "Hedefim çift rakamlara düşmek"

24 Şubat 2026, Salı 17:00
İzmir'de aşçı Rıfat Erdal, sağlık sorunları üzerine başladığı diyet ve yürüyüş sayesinde 5 ayda 152 kilogramdan 102 kilograma düştü.

Konak ilçesinde kafeterya işleten 53 yaşındaki aşçı Erdal, düzensiz beslenme nedeniyle son yıllarda hızla kilo aldı, 152 kilograma ulaştı.

Tansiyon ve kalp gibi sağlık sorunları ortaya çıkan Erdal, kendi başına kilo vermeyi denese de başaramadı.

Erdal, bir arkadaşının tavsiyesiyle diyetisyene başvurdu. Uygulanan diyete ve yürüyüş programına bağlı kalan Erdal, 5 ay önce başladığı program sayesinde 50 kilo verdi.

Zayıflayınca kıyafetlerini yenileyen Erdal'ın azmi, çevresindekilerin de takdirini topladı.

"Hedefim çift rakamlara düşmek"

Rıfat Erdal, kilolu olmaktan rahatsızlık duyduğunu, kendi başına zayıflamayı başaramadığını söyledi.

Mesleği nedeniyle yemek yeme sıklığının düzensiz olduğunu ifade eden Erdal, "Kendime yemek düzeni getirdim. Diyetisyenim kontrol amaçlı sürekli yediğimi içtiğimi atmamı istedi. Ortak çalışmayla kilo verdim. Azim diyelim. Şu anda 102 kiloyum. Her sabah sahilde en az 1 saat yürüyüş yaptım. Ben dahil herkes bu duruma şaşırdı. 'Ne olmuşsun, yarın gitmiş.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdal, zayıflamak isteyenlerin önce kendine inanması gerektiğini belirterek, "Çünkü hiçbir diyetisyen ve hastanenin elinde sihirli değneği yok. Birebir uygulayacaksa ve 'Bu işi başaracağım.' diyorlarsa beklemesinler. Hedefim çift rakamlara düşmek. 90 ya da 92 kilo olabilir." diye konuştu.

Diyetisyen Özge Türkmen de zayıflamada en önemli faktörün, kilo verirken sağlığın korunması olduğunu vurguladı.

Hızlı kilo vermek için yapılan yanlış uygulamaların sağlığı bozabildiğini belirten Türkmen, Erdal'ın diyet, dengeli beslenme ve hareket sayesinde başarılı şekilde kilo verdiğini kaydetti.

Erdal'a uygulanacak kişiye özel beslenme programı için önce kan testi yapıldığını anlatan Türkmen, onun yaşam tarzında köklü değişiklikler sağladıklarını ifade etti.

Türkmen, Erdal'ın hayatına yürüyüşleri soktuklarını, az olan su tüketimini artırdıklarını, öğün sayılarını düzenlediklerini, vücuttaki karbonhidrat, yağ ve protein dengelerini sağladıklarını dile getirdi.

Erdal'ın kiloya bağlı sağlık sorunlarının azaldığını belirten Türkmen, "Kan değerlerinde çok güzel dengeleme elde ettik. Nefes alışverişi düzeldi. Uykusu daha kaliteli hale geldi. Yaşam kalitesi, hareketleri ve yürüyüş sıklığı arttı." dedi.

