ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 57

Yüksek faizin faturasını millet ödeyecek

24 Şubat 2026, Salı 01:33
YÜKSEK FAİZ ÖDEMELERİ BÜTÇEYİ SARSIYOR. İKTİDARIN, İKTİDARDA KALMA MALİYETİNİN AĞIRLAŞTIĞINA DİKKAT ÇEKİLEREK, BEDELİNİ HALKIN ÖDEDİĞİ BELİRTİLİYOR.

İKTİDARIN İKTİDARDA KALMA MALİYETİ AĞIR

REKOR FAİZ ÖDEMESİ KORKUTTU

Maliye Bakanlığı Ocak ayı bütçe gerçekleşmesini açıkladıktan sonra en çok konuşulan konu bütçe açığı ya da gelir-gider olmadı; en çok 456 milyar liralık faiz ödemesi konuşuldu. Bu tutarın üstünde böylesine fazla durulması gayet normaldi, çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca bu boyutta bir faiz ödemesi görülmemişti.

BU FAİZE KİMSE DAYANAMAZ  - ENFLASYON DÜŞMEZSE YANDIK

Karar yazarı İbrahim Kahveci, yüzde 15’i aşan reel faizin sürdürülemez olduğunu belirterek, iktidarın iktidarda kalma maliyetinin ağırlaştığına dikkat çekti, ağır faturanın millete çıkacağını söyledi.

Karar yazarı İbrahim Kahveci “İktidarın iktidarda kalma maliyetini kim ödeyecek?” başlıklı yazısında yüksek faizin yakıcılığını ele aldı. Kahveci, “Çok sert bir hava var. Kaçacak ve kaçınacak bir yer yok. Fırtına her yeri kaplamış durumda. Reel kredi faizlerine bakın. Yargı operasyonları ile yakın tarihte görülmedik bir reel faiz var. Buna aslında tefeci faizi de denilebilir. İstanbul’da 2024’deki savcı değişimi sonrası yüzde 7’lerden yüzde 20’lere çıkan reel faiz; yani tefeci faizi oluştu… Bu faize uzun vadede hiç ama hiç kimse dayanamaz. Eğer mucize buluşlu yüksek teknolojik ürün üreten bir karlılık içinde değilseniz” dedi.

İşsiz sayısında patlama yaşanacağına dikkat çeken Kahveci, “Ekonomimizin temelleri çatırdıyor. Acı sesleri duyduğunuzda iş işten geçmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Yüksek faizle ne üretebilirsiniz ki?

“Faiz zaten aşırı yüksek ama kesmiyor. Reel faizin yüzde 10 bandına yaklaşması büyük tehlike olurken şimdilerde yüzde 15,2 reel faizle yaşıyoruz. Bu faizle ne üretebilirsiniz ki…” diyen Kahveci, Türkiye’nin “kur riski, faiz riski ya da ülkenin iktidar riski” ile karşı karşıya olduğunu belirterek, “Şimdiki en büyük riskimiz, iktidarı iktidarda tutmanın riski… Ya da faturası” ifadelerini kullandı. Yüzde 15-20 aralığındaki reel kredi faizinin dahi “ülkenin battığının ilanı” anlamına geldiğini savunan Kahveci, teknokrat bir yönetim anlayışı ile faturayı ödeyecek kesimlerin farklılaşmasının ciddi bir çatışma alanı doğuracağını ileri sürdü. 

“Demokrasiler teknokratlığı uzun süre kaldıramaz. Çünkü karar alan ile fatura ödeyen farklıdır” diyen Kahveci, ortaya çıkan tablonun “çıkmaz sokak” olduğunu iddia ederek, “İktidarın iktidarda kalma faturası çok ağır olacak… Bekleyin ve görün” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

