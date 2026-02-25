"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA

Gazzelilerin çadırlarını su bastı - Kamplardaki insani durum daha da ağırlaşıyor!

25 Şubat 2026, Çarşamba
İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerin büyük çoğunluğunun yıkıldığı Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, çok sayıda çadırı sular altında bıraktı.

Soykırım saldırılarında evlerin yüzde 90'ının yıkıldığı Gazze'de gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veren binlerce Filistinli aileyi vurdu.

Gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan ve evlerini kaybettikleri için yerlerinden edilerek derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, bu kez de aşırı yağışlarla mücadele etmek zorunda kaldı.

Su baskınları nedeniyle Filistinliler geceyi uykusuz geçirdi

Şiddetli yağışlar nedeniyle Gazze'nin birçok bölgesinde çok sayıda çadırı su bastı. Su baskınları nedeniyle çok sayıda Filistinli geceyi uykusuz geçirirken, bazı çadırlar kullanılamaz hale geldi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, pazartesi gecesi ve salı sabaha karşı başlayan yağışların ardından çok sayıda acil yardım çağrısı alındığı bildirildi.

Özellikle Refah ve Han Yunus'un kıyı kesimindeki Mevasi bölgesinde kurulu çadırların sular altında kaldığı belirtildi.

Sivil Savunma ekipleri, çadırları su altında kalan aileleri tahliye ederek daha güvenli bölgelere sevk etti.

Açıklamada, su baskınlarının halihazırda ağır insani koşullar altında yaşamını sürdüren yerinden edilmiş kişilerin durumunu daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

Kamplardaki insani durum ağırlaşıyor

Başta Nusayrat Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyinden güneyine birçok noktada benzer manzaralar yaşandı.

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, altyapının tamamen çökmüş olması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemiyor.

Yüzlerce çadır kullanılamaz hale gelirken gıda, battaniye ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri su altında kalarak zarar gördü.

Hava şartlarının sertleşmesiyle birlikte özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında hastalık riskinin arttığı ifade ediliyor.

Filistinli yetkililer, uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına, kış şartlarına dayanıklı barınma malzemelerinin temini için acil yardım çağrısında bulundu.

 

 

