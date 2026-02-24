"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Meksika'daki şiddet olaylarında 55 kişi öldü

24 Şubat 2026, Salı 02:37
Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 55 kişi öldü.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar Garcia Harfuch, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, El Mencho’nun öldürülmesinin ardından 16 eyalette şiddet olaylarının meydana geldiğini bildirdi.

 

CJNG’nin saldırıları sonucu 25 güvenlik görevlisinin öldüğünü vurgulayan Harfuch, operasyonlarda 30 kartel üyesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Harfuch, 11 eyalette 85 kara yolunda kapatma eylemi gerçekleştirildiğini, ancak güvenlik güçlerinin çalışmaları sayesinde ana arterlerde ulaşımın tamamen normale döndüğünü kaydetti.

Öte yandan, 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak kentler arasında yer alan Guadalajara’daki hayvanat bahçesine giden yaklaşık 1000 turist, memleketlerine geri dönememeleri nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı.

Yetkililer, turistlerin mağduriyet yaşamaması için bölgeye 21 otobüs, 5 minibüs sevk ederken, yiyecek desteği de sağladı.

Ülkenin önde gelen turizm merkezlerinden Puerto Vallarta’da uçuşlar iptal edilirken, Amerikalı şarkıcı Kali Uchis’in konseri de dahil olmak üzere toplu etkinlikler askıya alındı.

Bu arada, ordunun düzenlediği operasyon sonucu öldürülen El Mencho’nun cesedi, Federal Cumhuriyet Savcılığına (FGR) ait hangardan yoğun güvenlik önlemleri altında Meksiko’daki adli tıp kurumuna sevk edildi.

Ne olmuştu?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentinin yaklaşık 130 kilometre güneyindeki Tapalpa kasabasında, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

