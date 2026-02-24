Amerika’da açık cami günü

ABD’nin Maryland eyaletinde (Lanham) bulunan ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı hizmet veren camide 22 Şubat Pazar günü "Açık cami günü" uygulaması yapıldı.

Amerika'daki Diyanet Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Elhamdülillah, dünkü açık cami günü programı, samimiyetle kapılar açıldığında neler olduğunun güzel bir hatırlatması oldu. Kendi çalışanımız Lucas Crowley öncülüğünde ders ve açık soru-cevap, cami rehberli turu, gün batımı namazının gözlemi ve cemaatle akşam yemeği için bölgenin dört bir yanından komşularımızı ağırladık.

Misafirler düşünceli sorular sordular, anlamlı sohbetler paylaştılar, mescidi kişisel olarak deneyimlediler. Arkadaşını davet eden, misafiri karşılayan, gezen, misafirperverliği gösteren herkese teşekkür ederiz. Anlayış böyle inşa edilir, bir seferde bir sohbet. Daha nice programlar gelecek inşallah."

Sedat Serdar - Yeni Asya