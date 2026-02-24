Hadsiz büyükelçiye cılız tepki

ABD’nin İsrail Büyükelçisinin hadsiz açıklamasına karşı 14 ülke ‘Trump’a övgülerle dolu’ bir kınama mesajı yayınladı. İslam ülkesi liderlerinin sessizliği de dikkat çekti.

Biz one minute demeyecek miyiz?

Bu, açık bir yayılmacı doktrin ilânıdır

Bu ne hadsizlik!

Kendisini iyice küçülttü! - ABD'li büyükelçiye göre Nil-Fırat bölgesi ve nükleer silahlar İsrail'in hakkıymış!

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Huckabee’nin “İsrail’in tüm Orta Doğu’yu kontrol etmesi kabul edilebilir” şeklindeki, bölgeyi haritadan silmeyi meşrulaştıran ağır ifadelerine karşı beklenen ortak tepki geldi. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülke ve büyük İslâmî kuruluşlar söz konusu açıklamayı kınadı; ancak verilen tepki alışılagelmiş diplomatik uyarıların ötesine geçemedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından da kamuoyuyla paylaşılan ortak kınama metnine; Türkiye, Mısır, Ürdün, Lübnan, Endonezya, Kuveyt, Katar, Umman, Pakistan, Bahreyn, Suudi Arabistan, Suriye, Filistin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) imza attı. Açıklamaya ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Ligi ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) gibi uluslararası örgütler de destek verdi.

SOMUT ADIM YOK, HUKUK HATIRLATMASI VAR

Yayınlanan metinde, ABD Büyükelçisi’nin sözleri “şiddetle” kınanırken, bu ifadelerin uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın açık bir ihlali olduğu hatırlatıldı. Somut bir yaptırım veya diplomatik nota yerine, Huckabee’nin sözlerinin bölge güvenliğini tehdit ettiği uyarısıyla yetinildi. Kınama metnindeki en dikkat çekici stratejilerden biri ise, büyükelçinin şahin çıkışına bizzat ABD Başkanı Donald Trump üzerinden cevap verilmesi oldu. Bölge ülkeleri, Huckabee’nin sözlerinin Trump’ın vizyonuyla ve Gazze’deki çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen kapsamlı planlarla doğrudan çeliştiğini vurguladı. Açıklamada, büyükelçinin barışı ilerletmek yerine açıkça “kışkırtıcılık” yaptığı belirtildi.

***

“ABD’li Büyükelçi,Siyonizmi savundu

“Nil’den Fırat’a kadar uzanan bölgenin İsrail’in hakkı olduğunu” ileri süren ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, “İsrail’in güvenlik içinde var olma hakkı olarak” tanımladığı Siyonizm ideolojisini savundu. Kendisinin eski bir Baptist papazı olduğunu söyleyen Huckabee, Siyonizmin siyasî tanımına açıklık getirmek istediğini belirterek “Siyonizm, İsrail’in güvenli ve emniyetli bir şekilde var olma hakkına sahip olduğuna dair inançtır. Bu kadar basit ve nettir” ifadesini kullandı. İsrail’e desteğin yalnızca teolojik bir temele dayanmadığını öne süren Huckabee, İsrail’in “güvenlik içinde var olma hakkını” savunan birçok Hristiyanın da bu çerçevede Siyonist olduğunu ileri sürdü.