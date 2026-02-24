İsveç'in başşehri Stockholm'de bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Ramazanda Sigarayı Bırak" kampanyası, geniş kapsamlı etkinliklerle başladı.

Stockholm Belediyesi Sigara İçmeyenler Derneği (VISIR) Temsilcisi Susanne Bengtsson, yaptığı açıklamada, Ramazan'ın disiplin ve arınma dönemi olmasının sigarayı bırakmak isteyenler için büyük avantaj sunduğunu söyledi. Bengtsson, "Yaklaşık 7 yıldır 'sigarasız Ramazan' broşürleri hazırlıyoruz. Bu yılki bilgilendirme metinlerimiz hem İsveççe hem de Arapça basıldı. Ramazan ayı boyunca gün ışığında yemek, içmek ve sigara içmenin yasak olması, bu alışkanlığı tamamen terk etmek için önemli bir basamak teşkil ediyor." ifadelerini kullandı. AA

