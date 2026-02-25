Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (karanlığından) ayrılmaya başladığı âna kadar yiyin için. Sonra ertesi akşama kadar orucunuzu tamamlayın... Bakara Suresi: 187 HADİS: Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennem ateşinden kurtuluştur. Camiü’s-Sağir, No: 1523

