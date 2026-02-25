"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Günün Ayet ve Hadisi

25 Şubat 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

...Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (karanlığından) ayrılmaya başladığı âna kadar yiyin için. Sonra ertesi akşama kadar orucunuzu tamamlayın...

Bakara Suresi: 187

HADİS:

Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise Cehennem ateşinden kurtuluştur.

Camiü’s-Sağir, No: 1523

Okunma Sayısı: 137
