ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 57

Peru'da pazar günü düşen helikopterden kurtulan olmadı

24 Şubat 2026, Salı 09:33
Peru'nun güneyindeki Arequipa bölgesinde, 22 Şubat'ta irtibat kesilen ve 15 kişiyi taşıyan askeri helikopterden kurtulan olmadığı bildirildi.

Peru Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 22 Şubat'tan bu yana kayıp olan Rus yapımı Mi-17 tipi askeri helikopterin, kalkış noktasından yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Chala ilçesinin kırsal kesiminde düştüğü belirtildi.

Helikopterin Arequipa kentinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenleri kurtarma çalışmalarında görevli olduğu kaydedilen açıklamada, "Arama kurtarma ekipleri, araçta bulunan 4 mürettebat ve 11 yolcunun tamamının öldüğünü doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Arequipa Bölge Emniyet Müdürü General Antonio Lamadrid, basına yaptığı açıklamada, 4 kişilik mürettebat ve 11 sivilin helikopter kazasında öldüğünü aktararak, "Helikopterin enkazı, Arequipa'nın Chala ilçesindeki yerleşim merkezinden uzak bir noktada tespit edildi." diye konuştu.

Peru Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ölen 15 kişiden 7'sinin çocuk olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla resmi bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

AA

