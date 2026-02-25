"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Rusya: İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya nükleer bomba vermeye çalışıyor; böyle bir şey olursa...

25 Şubat 2026, Çarşamba 01:06
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etti.

SVR'den, Londra ile Paris'in Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

 

İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi planladığı öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen bilgiye göre, Londra ile Paris, böyle bir silahın Kiev'e teslim edilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Kiev, nükleer bombaya veya kirli bombaya (radyoaktif madde içeren bomba) sahip olursa, daha uygun şartlarda çatışmaları sonlandırabilecek. Bu tür planlar, Londra ve Paris'in gerçeklik algısını kaybettiğini gösteriyor."

Açıklamada ayrıca, Almanya'nın böyle bir planda yer almayı reddettiği ileri sürüldü.

Rusya: Nükleer bombanın Ukrayna'ya verilmesi durumunda nükleer silahımızı kullanacağız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermesi durumunda, nükleer silahı kullanacaklarını belirtti.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermesi ihtimalini değerlendirdi.

Savaşan bir ülkeye nükleer silah verilmesinin durumu kökten değiştireceğine işaret eden Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir şey olursa, Rusya, Ukrayna'da tehdit oluşturan hedeflere yönelik stratejik olmayan nükleer silah dahil her türlü silahı kullanmak zorunda kalacak. Gerektiğinde ise nükleer silah Rusya ile nükleer savaşta yer alan tedarikçi ülkelere karşı da kullanılacak. Bundan hiç şüphe olmasın. Rusya, bu şekilde karşılık verme hakkına sahip."

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığını ve bu yönde çalışmalar yaptığını iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun son derece tehlikeli olduğunu ve bu konuyu Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin devam eden süreçte dikkate alacaklarını vurgulamıştı.

Rusya: Nükleer bombanın Ukrayna'ya verilmesi planları, üçüncü dünya savaşına giden yol

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme yönündeki planlarının, üçüncü dünya savaşına giden yol olduğunu söyledi.

Medvedev, Rusya'yı ziyaret eden Vietnam Dışişleri Bakanı Le Hoai Trung ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Medvedev, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, "Vietnam ile diyaloğun güçlendirilmesi, ülkemizin dış politikasında öncelikli konular arasında." dedi.

Medvedev, İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba verme ihtimaline ilişkin ise "Bu, doğrudan dünya savaşına giden yol. Bu tür adımların sonuçları biliniyor ancak buna rağmen bu tür oyunlar oynanıyor." ifadelerini kullandı.

AA

