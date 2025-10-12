Hamas: İsrail’e bahane vermeyeceğiz

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Gazze’de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının resmen yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı açıklamada, Hamas’ın anlaşmanın tam olarak uygulanmasına bağlı kalacağını söyledi.

Silahların teslim edilmesine ilişkin soruya cevap veren Kasım, bu konunun Filistin iç diyaloğu çerçevesinde ele alınacağını söyledi. Hamas’ın silahlarını “Filistinlileri savunmak için meşru bir araç” olarak gördüğünü belirterek, “Hareketin silahlarıyla ilgili çözüm bulma konusunda ulusal bir sorumluluğumuz var” dedi. Kasım ayrıca, Filistin yönetiminden Gazze konusunda ortak bir yaklaşım geliştirmesini istedi. Ankara - Anka

