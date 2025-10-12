MÜSİAD’dan “asgarî ücret” mesajı: Gerçek enflasyon dikkate alınsın!

ARA ZAM YAPILMAYAN VE REEL OLARAK ERİYEN ASGARÎ ÜCRETLE İLGİLİ TARTIŞMALAR BAŞLADI. İŞ DÜNYASI DA GERÇEKLEŞEN ENFLASYON VE BÜYÜME ORANININ DİKKATE ALINMASINI İSTİYOR.

“İç borç faizi 23 yılın zirvesine yaklaştı”

Harcamaların yüzde 60’ı faiz ve borca

Enflasyona her ay yeni bir bahane

Enflasyon kalıcı hale geldi - Neden kontrol altına alınamıyor?

2026 bütçesinde faiz yükü ağır: Memura 5 trilyon, faize 3 trilyon

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE - ENFLASYONDA GÜZEL HABER YOK

Hükümete yakınlığıyla bilinen MÜSİAD, asgarî ücretin belirlenmesinde gerçekleşen enflasyonun dikkate alınması ve bunun üzerine büyüme oranının eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e canlı yayınında Şafak Tükle’nin sorularını cevapladı. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, asgarî ücret konusunda beklenen enflasyon değil gerçekleşmiş enflasyonun dikkate alınması gerektiğini vurguladı, bölgesel asgarî ücret mesajı verdi.

Halkın morale, gelirde paya ihtiyacı var

Özdemir, “Asgarî ücret konusunda bir tarafta sanayici var. Sanayici daha çok üretici TL maliyetlerin yükselmemesi asgarî ücretin yüksek açıklanmaması arzusunda. Öte taraftan bakınca hanehalkına anlam ifade edici bir mesaj verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Asgarî ücrete beklenenin bir miktar üstünde açıklamaya toplumun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hanehalkının morale ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Beklenen enflasyon değil gerçekleşmiş enflasyon artı millî gelirden pay alınması lazım. Büyüme oranının üzerine eklenerek asgarî ücretin açıklanması güzel olur. Rakam vermeyeyim. Halkın, toplumun kazancında enflasyon verisinin altında kalmayıp ülkenin büyüme oranının üzerine eklendiği rakamın daha makul olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Paraya ulaşımda ciddi sıkıntılar var”

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin bankalara yansımadığına dikkat çeken Özdemir, “Merkez Bankası’ndan bu ayki toplantıda 100-150 baz puan aralığında faiz indirimi beklentimiz var. Şok indirim beklemiyoruz. Piyasanın Kovid’den bu yana oturmuş olduğu denge var. Sadece enflasyonu düşürmeye endeksli bir para politikası izlenirse beraberinde birçok piyasa etkenini tahrip etmiş oluruz. Paraya ulaşımla ilgili çok ciddi problemler var. Politika faizinin aşağı inmesiyle doğru orantılı faiz politikası bankalar tarafından güdülmüyor. Faiz indirimlerinin bankalar tarafında tam yansıdığını söylemek zor” dedi.

Haber Merkezi

***

Enflasyonda güzel haber yok

Ekonomist Prof. Dr. Burak Arzova, Türkiye’de enflasyonun seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Enflasyonla ilgili güzel haberler vermeyi çok isterdim” dedi.

Arzova, Eylül ayı TÜFE’nin yüzde 3,23, ÜFE’nin ise beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, yıllık enflasyonun yüzde 33,29 seviyesine ulaştığını ifade etti. Bu oranın, Merkez Bankası’nın 2025 yılı için öngördüğü yüzde 29’luk üst hedefi aştığını vurguladı. TÜİK’in madde fiyatları ve bölgesel enflasyon verilerini paylaşmamasının güvensizliği artırdığını belirten Arzova, özellikle gıda enflasyonundaki artışın yalnızca ziraî don veya kuraklığa bağlanamayacağını, sorunun yapısal olduğunu söyledi. Arzova, Türkiye’de bitkisel ve hayvansal üretimin maliyetli olduğunu, bu sebeple hem üretimin talebi karşılamaktan uzak kaldığını hem de ithalat ve ihracat kotalarının sıkıntıyı çözmediğini dile getirdi.

Haber Merkezi

***

En düşük emekli aylığı ile 2 çeyrek altın alınamıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “çeyrek altın” hesabı yaptı. Babacan, 200 TL’nin tedavüle çıktığı 2009 yılında 3 çeyrek altın alınırken bugün en düşük emekli aylığının 2 çeyrek altın etmediğine dikkat çekti.

Babacan, 200 TL ve iki çeyrek altın göstererek “200 TL, tedavüle ilk çıktığında 134 dolar ediyordu şimdi 5 dolar etmiyor. Hani para pul oldu derler ya 5 dolar etmiyor. Çeyrek altın olmuş 9 bin 500 TL. Şu anda en düşük emekli aylığı ile 2 çeyrek altını alamıyorsunuz. Bu 200 TL ilk tedavüle çıktığında bu 200 TL ile 3 çeyrek altın alabiliyordunuz. Şu anda böyle bir şey mümkün mü ? Asgarî ücret 22 bin TL, şu iki metal parçası 19 bin TL. Memleketi getirdikleri durum bu” diye konuştu.

Mehmet Kara - Ankara