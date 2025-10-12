İsrail canlı cansız her şeyi bombaladı

7 Ekim 2023’te başlayan ve ateşkes ilân edilinceye kadar devam eden saldırılarda İsrail’in Gazze’de canlı-cansız her şeyi bombaladığı ortaya çıktı.

Gazze’deki Filistin Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in Ekim 2023’te başlayan ve ateşkes ilan edilinceye kadar devam eden saldırılara ilişkin güncel rakamlar paylaşıldı. İsrail’in 2 yılı aşkın süre boyunca Gazze Şeridi’ndeki 2,4 milyon Filistinliye karşı en korkunç soykırım suçlarını işlediği aktarılan açıklamada, İsrail’in bu süre zarfında Gazze’de canlı-cansız her şeyi bombaladığı ifade edildi.

Kadın ve çocuklar soykırımın kurbanı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarda 20 binde fazlası çocuk, 12 binden fazlası kadın, 67 bini aşkın Filistinliye ait cenazenin hastanelere ulaştığı hatırlatılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde ölen ve kaybolanların toplam sayısının ise 77 bini bulduğu kaydedildi. İsrail’in alıkoyduğu 6 bin 700 Filistinlinin ise hâlâ hapishanelerde işkenceye maruz kalabildiklerine dikkati çekildi. Gazze’de 2 yıldan bu yana 39 bin Filistinli aileye karşı katliam yapıldığı ve binlerce ailenin tümüyle yok olduğu paylaşılan açıklamada, Gazze’deki soykırımın kurbanlarının yüzde 55’inden fazlasının kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğuna vurgu yapıldı.

Eğitim ve sağlık altyapısı yerle bir oldu

İsrail saldırılarında 1670 sağlık ve 140 sivil savunma personeli ile 254 gazetecinin can verdiği aktarılan açıklamada, sivil savunma bünyesinde çalışan 1000’den fazla görevlinin de canından olduğu belirtildi. Açıklamada, 38 hastane, 96 sağlık merkezinin İsrail tarafından bombalandığı, yıkıldığı veya hizmet dışı bırakıldığı kaydedildi. Gazze Şeridi’ndeki okulların yüzde 95’inin bombalama sonucu hasar gördüğü, 670 okulun doğrudan vurulduğu, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumunun tamamen, 392’sinin ise kısmen yıkıldığı aktarılan açıklamada, 13 bin 500’ü aşkın öğrenci, 830 eğitimci ve 193 akademisyen ve araştırmacının saldırılarda öldüğü paylaşıldı.