Toryum yatakları da mı peşkeş çekildi?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili ve AR-GE Başkanı Doğan Aydal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti sonrası gündeme gelen ‘Eskişehir-Mihalıççık Beylikahır (Beylikova) bölgesindeki nadir toprak elementi (NTE) yataklarında ABD’ye işletme izni verildiği’ iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Aydal, “Sayın Cumhurbaşkanımız nadir toprak elementlerinin verilmesi ile ilgili bir karar vermişlerse, toryum yataklarımız da verilmiş demektir. Bütün siyasî partilerimiz bu durumu bilerek bu madenlerin satılmaması yönünde bir kamuoyu oluşturmalı ve ülke değerleri yok pahasına elden çıkartılmamalıdır” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 247

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.