ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Gözler Mısır'daki 13 Ekim tarihli Gazze zirvesinde - Trump da katılacak

12 Ekim 2025, Pazar 03:05
Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek amacıyla Mısır'da 13 Ekim'de uluslararası zirve düzenleneceği duyuruldu.

"Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu"
İsrail anlaşmaya uyacak mı? - Barış planı kağıt üzerinde kalmasın!
Ateşkes işgal ve soykırımı sonlandırsın

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" adlı uluslararası zirve düzenleneceği bildirildi.

Zirvenin, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları pekiştirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı amaçladığı vurgulandı.

Uluslararası zirvenin, Trump'ın bölgede barışı sağlama ve dünya genelinde çatışmalara son verme yönündeki vizyonu ve gayreti kapsamında düzenleneceği aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla devreye girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi şehit oldu, 170 bin 33 kişi de yaralandı.

 

AA

