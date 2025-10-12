Ankara kitap fuarı bugün sona eriyor

ANKARA- ATO Congresium’da 9 gündür devam eden 22. Kitap Fuarı bugün sona eriyor. Dün, yazarımız İslâm Yaşar, Yeni Asya Neşriyat standında kitaplarını imzaladı, okuyucuları ile sohbet etti.

Hafta sonu vatandaşlar tarafından yoğun ziyaretiyle devam ediyor. Okuyucular hem kitap alıp, hem de yazarlara kitaplarını imzalatıp sohbet etme imkânı buluyor.

250’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı bu seneki fuara ilgi yayınevlerini memnun etti. Her yıl yapılan ve yüzbinlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuara yoğun bir ilginin olduğu gözlenirken, fuar bugün sona erecek. 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen fuarın son gününde kitaplarda daha fazla indirim yapılması bekleniyor.

Başta Risale-i Nur Külliyatı ve Risale-i Nur açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe meali olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı ziyaretçilerin ilgisi ile karşılandı. Yeni Asya Neşriyat bütün kitaplarını fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunuyor.

ANKARA YENİ ASYA - TAHA SELMAN KARADAĞ