İlaç sıkıntısının sorumlusu kim?

“Birçok ilâca artık ulaşılamıyor. Hayatî öneme sahip ilâçların erişilemez hale gelmesi, doğrudan halk sağlığını tehdit ediyor” diyen Deniz Zeyrek, “İnsan sağlığıyla oynayan bu sistemin sorumlusu kim?” diye soruyor.

'Hayatî ilâçlara ulaşılamıyor'

Gazeteci, köşe yazarı Deniz Zeyrek, “İlâçları depolarda bekletiyorlar; kur güncellemesinden sonra yeni fiyatlarla piyasaya sürülecekmiş” diye yazdı. Zeyrek kaleme aldığı yazısında şunları aktardı: “Son zamanlarda hiç aradığınız ilâçları eczanelerde bulamadığınız oldu mu?

Benim oldu. Son bir haftada en az 7-8 eczaneye gittiğim ama hepsinden olumsuz yanıt aldığım oldu. Üstelik aralarında kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar da var. Eczacılara bu ilaçları niye bulunmadığını sorduğumda hep aynı cevabı alıyorum:

“Bu ay kur güncellemesi olacak. O sebeple bekletip eczanelere vermiyorlar. Ankara Eczacı Odası Başkanı Uzman Eczacı Cem Abbasoğlu işin bütün detaylarını anlattı. Türkiye’de ilaç fiyatları 14 Şubat 2004 tarihli İlaç Fiyat Kararnamesi ile belirleniyormuş. Kararnameye göre ilaç fiyatları sabit bir avro kuru üzerinden hesaplanıyormuş. Şu anki sabit kur ise 21 lira 67 kuruşmuş. Oysa serbest piyasada 1 avro 49 lirayı buluyor. Arada 28 lira fark var. Bu fark da ilaç ithalatını zorlaştırıyormuş. Geçen yıl yeni kur ekim ayında açıklanmış. Bu ay da bir güncelleme beklentisi var. Haliyle de ithalatçı firmalar, kur güncellemesi beklediğinden sevkiyatlarını durdurmuş. Daha önce getirilmiş ilaçları ise depolarda bekletiyorlar. Kur güncellemesi yapıldıktan sonra fiyatlar yeni kura göre hesaplanacak ve piyasaya sürülecekmiş.



Dört ilâçtan biri piyasada yok

Cem Abbasoğlu’nun paylaştığı şu bilgi, gerçeği ortaya koyuyor: “Henüz geçen haftaya kadar ecza depolarında bulunan birçok ilaca artık ulaşılamıyor. Özellikle kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ithal ilaçlarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşlar eczane eczane dolaşarak ilaç aramak zorunda kalıyor. Elimizdeki verilere göre, ilaç yokluk oranı son haftalarda yüzde 8’den yüzde 23’e yükselmiş durumda. Bu her dört ilaçtan birinin piyasada bulunmadığı anlamına geliyor. Hayati öneme sahip ilaçların erişilemez hale gelmesi, doğrudan halk sağlığını tehdit ediyor.” Bu bilgiyi aldıktan sonra insan sormadan edemiyor: İnsan sağlığıyla oynayan bu sistemin sorumlusu kim?”

Haber Merkezi