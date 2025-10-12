"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Hizbullah: Asla silah bırakmayacağız; bu bizim kırmızı çizgimizdir!

12 Ekim 2025, Pazar 03:29
Hizbullah Siyasi Büro Üyesi Galib Ebu Zeyneb, "Direnişin (Hizbullah’ın) silahına kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz, bu bizim kırmızı çizgimizdir, gerektiğinde her şeyi göze alırız." dedi.

Beyrut’taki Politbüro’da konuşan Hizbullah Siyasi Büro Üyesi Galib Ebu Zeyneb, İsrail’in hala Lübnan topraklarını işgal ettiğini, hava sahasını ihlal ettiğini ve sivilleri hedef aldığını söyleyerek bu koşullarda silah bırakmanın ülkenin güvenliğini riske atacağını savundu.

Ebu Zeyneb, geçmişte ABD ve İsrailli çevrelerce gündeme getirilen silahsızlanma tekliflerini eleştirerek "Siz tüm silahları teslim edersiniz, ABD İsrail’le görüşür ama İsrail’den size hiçbir garanti verilmez." sözleriyle bu yaklaşımın Lübnan’ın çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti.

Lübnan ordusunun kapasitesine dair ise Ebu Zeyneb, Lübnan ordusunun güneyde caydırıcı bir güç olmadığını, teçhizatının yetersizliğini ve birliklerin “polis gücü gibi” hareket ettiğini öne sürdü.

Ebu Zeyneb, bu koşullarda silahların devlete verilmesinin ülkenin güvenliğini zayıflatacağını iddia etti.

Önceliğin İsrail’in tamamen çekilmesi ve ardından ulusal savunma stratejisinin oluşturulması olduğunu vurgulayan Hizbullah yöneticisi, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da bu yönde bir strateji çağrısı yaptığını hatırlatarak bunun, Hizbullah’ın gücünün devletin savunmasına nasıl entegre edileceğini belirlemesi gerektiğini dile getirdi.

Ebu Zeyneb, ABD’nin, İsrail’in çıkarları doğrultusunda Lübnan’a yardım etmek isteyen ülkelerin desteğini engellediğini de iddia ederek bu durumun ülkenin yeniden inşa sürecini doğrudan etkilediğini belirtti.

Yeni bir savaş peşinde olmadıklarını ancak geniş çaplı bir saldırı olursa karşılık verecek imkanlarının bulunduğunu söyleyen Ebu Zeyneb, 2023’teki çatışmaların ardından Hizbullah'ın yeniden yapılandığını ve binlerce gencin savunma için hazır hale getirildiğini öne sürdü.

Ebu Zeyneb, Lübnan’da orduyla çatışma çıkarmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ifade ederek "Biz orduyla çatışmayacağız ana siyasi aktörlerin büyük çoğunluğu barıştan yana." diye konuştu.

"İç savaşa dönüşse bile silahları bırakmayacak mısınız?" şeklindeki soruya ise Ebu Zeyneb, şu şekilde cevap verdi:

"Direnişin (Hizbullah’ın) silahına kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz, bu bizim kırmızı çizgimizdir, gerektiğinde her şeyi göze alırız. Çünkü artık mesele sadece Lübnan değil. Arap ve İslam dünyasının güvenliği de bu mücadelenin merkezindedir.

İsrail’in genişleme politikası tüm bölgeyi tehdit ediyor. Dolayısıyla silahlarımızı teslim etmeyeceğiz. Çünkü bu toprak hala işgal altında. Direnişi Lübnan’ın caydırıcı gücüdür, onu devre dışı bırakmak ülkeyi savunmasız bırakmaktır."

AA

