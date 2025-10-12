"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2025 PAZAR

HDK'nin Faşir'e saldırısında ölen sivil sayısı 60'a yükseldi

12 Ekim 2025, Pazar 04:29
Sudan'da aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komiteleri, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de bulunan mülteci barınma merkezine saldırdığını ve 60 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Faşir Direniş Komiteleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Faşir'deki Dar el-Erkam barınma merkezinin insansız hava araçlarıyla (İHA) ve 8'den fazla yakıcı mühimmat ile hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu saldırıda ölen savunmasız sivillerin sayısı 60'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, ülke içinde ve dışında yerinden oldu.

Ordu güçleri, başta başkent Hartum olmak üzere ülkenin orta kesimlerindeki bölgelerin kontrolünü geri alırken, HDK ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4 eyaletinin merkezini kontrol eden HDK, Mayıs 2024'ten beri Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşatıyor ve şehri almak için sürekli saldırılar düzenliyor. Ordu ve müttefik güçler, şehri savunmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri (OHCHR) Volker Türk, yaptığı açıklamada, Faşir’de sivillerin öldürülmeye ve yaralanmaya devam etmesini en güçlü şekilde kınadığını belirtmişti.

OHCHR'den edinilen bilgilere göre yalnızca 5-8 Ekim tarihleri arasında HDK tarafından en az 53 sivil öldürüldü ve 60’tan fazlası yaralandı.

AA

