Bediüzzaman ve Eyüp Sultan

AHİRET SOKAKLARI - MEHTAP Y. YÜKSELTEN

Eyüp Sultan’da buluşalım

Eyyüb el-Ensarî’nin misafiri Bediüzzaman

Bediüzzaman Hazretleri Eyüp Sultan’a misafirliğini şöyle anlatır: “Ben kabristandan çıkıp, bu dehşetli hayal ile Sultan Eyyüb Camii’nin mahfelindeki küçük bir odaya çok defa girdiğim gibi, bu defa da girdim. Düşündüm ki: Ben üç cihette misafirim; bu menzilcikte misafir olduğum gibi, İstanbul’da da misafirim, dünyada da misafirim. Misafir, yolunu düşünmeli. Nasıl ki bu odadan çıkacağım, bir gün İstanbul’dan da çıkacağım, diğer bir gün de dünyadan çıkacağım.” (Lem’alar, 29 Lem’a, 10. Rica.)

Eyüp Sultan’ın ebedî sakinleri

Eyüpsultan Camii ve kabristanı, İstanbul’un maneviyatı yüksek yerlerindendir. Bugüne kadar çok kıymetli şahısları misafir etmiş, toprağında yer vermiştir. Bu aziz misafirlerin başında Eyüp Sultan’da medfun olan Sahabeler gelir.

Eyüpsultan’da kabrinin bulunduğu kesin olarak bilinenler; Eyüp Sultan’a ismini veren Ebu Eyyüb el-Ensarî ve Peygamber Efendimizin (asm) sütkardeşlerinden Ayvansaray’da kabri bulunan Ebû Şeybe el-Hudrî’dir.

Eyüp Sultan’da makamı bulunan diğer sahabelerin ise, Hz. Cabir Bin Muhammed El Ensarî, Hz. Ebu’d-Derda el Ensar, Hz. Edhem, Hz. Ka’b, Hz. Abdü’s-Sadık Amir İbni Same, Hz. Hafir’dir.

Daha sonra, Risale-i Nur mesleğine hayatını vakfetmiş birçok Kahraman Nur Talebesi de Eyüp Sultan’ın misafirleri olmuştur. Kabirleri Eyüp Sultan mezarlığındadır. Zübeyir Gündüzalp, Tahirî Mutlu, Bekir Berk, Mehmet Kutlular, Mustafa Nezihi Polat, Mehmet Emin Birinci, Mehmet Nuri Güleç, Ahmet Aytimur, Zeki Şevkli, Abdullah Yeğin, Mustafa Sungur, Cemile Sungur, Zeynep Münteha Kurşunoğlu (Polat), Taceddin Durmuş gibi birçok merhum ve merhume Nur talebeleri Eyüpsultan’da vazifeden paydos etmenin istirahatı içindeler. Eyüp Sultanın ebedî misafiri olan bu mübarek silsile şimdi berzah âleminde haşir sabahını bekliyorlar.

İstanbul’un manevî kalbi Eyüp Sultan, bugün Bediüzzaman Mevlidi’ne ev sahipliği yapıyor.

Sahabeleri, Bediüzzaman’ı, evliyaları ve Nur Talebelerini misafir eden bu mübarek mekânda siz de bugün misafir olmak isterseniz, Eyüp Sultan Camii’nde bugün gerçekleştirilecek Mevlid-i Şerif’e davetlisiniz.