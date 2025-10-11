Endonezya, İsrailli sporculara vize vermedi

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya, 19-25 Ekim tarihleri arasında Cakarta’da düzenlenecek Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası’na katılmak isteyen İsrailli jimnastikçilere vize vermeyi reddettiğini duyurdu.

Endonezya Jimnastik Federasyonu başkanı Ita Juliati Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kesinlikle katılamayacaklar” ifadelerini kullandı. Bu karar, İsrail’in Gazze’ye yönelik askerî saldırılarına karşı Endonezya’da büyüyen tepkinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Haber Merkezi

